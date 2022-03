Filmowa adaptacja słynnego broadwayowskiego musicalu była jedną z najgorętszych premier zeszłego roku. Kinowa wersja "West Side Story" w reżyserii Stevena Spielberga zebrała wiele entuzjastycznych recenzji i zdobyła szereg prestiżowych nagród - dość wspomnieć trzy Złote Globy, dwie statuetki BAFTA oraz dwie nagrody Critics' Choice. Już wkrótce musical powalczy o najważniejsze wyróżnienie w branży filmowej - "West Side Story" nominowano do Oscara w aż siedmiu kategoriach, w tym za najlepszy film i reżyserię.



Ewentualnego triumfu musicalu nie zobaczy Rachel Zegler , która zagrała w nim główną rolę. Aktorka nie dostała bowiem zaproszenia na ceremonię. Gwiazda ujawniła to w odpowiedzi na komentarz jednego z fanów pod jej najnowszym postem na Instagramie. "Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co założysz na tę okazję" - napisał użytkownik serwisu.

"Nie dostałam zaproszenia, więc prawdopodobnie będę nosić dresy i flanelową koszulę mojego chłopaka. Będę kibicować 'West Side Story' prosto ze swojej kanapy, będąc dumną z wykonanej przez nas wszystkich pracy. Prawdę mówiąc, liczę po cichu na jakiś cud i wciąż mam nadzieję, że jednak uda mi się świętować z ekipą osobiście, ale hej, w życiu tak to czasem bywa" - odpisała Zegler.

Decyzja organizatorów oscarowej gali wywołała oburzenie fanów aktorki, którzy wyrazili swoje niezadowolenie w zamieszczonych na Twtterze postach. "Rachel Zegler zagrała pierwszoplanową rolę w filmie, który dostał siedem nominacji do Oscara, a mimo to nie dostała zaproszenia na galę. Spróbujcie znaleźć w tym jakiś sens" - napisał jeden z użytkowników serwisu. "Po raz pierwszy w historii mamy wiele filmów ze wspaniałymi latynoskimi gwiazdami, co stwarza niepowtarzalną okazję do pokazania światu reprezentantów naszej społeczności. Akademio, liczymy, że pójdziesz po rozum do głowy i to naprawisz" - zaznaczył kolejny.

Na reakcję Zegler nie trzeba było długo czekać. "Mój Boże, kochani! Bardzo doceniam wasze wsparcie. Żyjemy w bezprecedensowych czasach, a o magii filmu decyduje często praca wykonywana za kulisami. Dotyczy to nie tylko samego procesu realizacji danej produkcji, ale też wręczania nagród. Dziękuję za wasze wsparcie - ja też jestem rozczarowana. Ale wszystko jest w porządku. Jestem dumna z naszego filmu i tylko to się liczy" - napisała w zamieszczonym na Twitterze poście aktorka.

Tego, kto w tym roku otrzyma upragnionego Oscara, dowiemy się już wkrótce. Gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się w nocy z 27 na 28 marca w Dolby Theatre w Hollywood.

