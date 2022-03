"Choć film 'Psie pazury' nie ma niczego wspólnego z psami, Pawp jest podekscytowany faktem, że jest to film z największą liczbą nominacji, co gwarantuje, że psiaki będą w tym roku prawdziwymi zwycięzcami" - oświadczył cytowany przez portal "Variety" prezes Pawp, Marc Atiyeh. Zaznacza przy okazji, że maksymalną kwotą, jaką jego serwis przekaże na schroniska dla zwierząt w trakcie oscarowej gali to milion dolarów. Aby taką uzbierać, tytuł "Psie pazury" musiałby zostać wspomniany w trakcie gali 100 razy.

Reklama

Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

Okazji do wspomnienia tego tytułu na deskach Dolby Theatre będzie jednak sporo. Film Jane Campion jest liderem nominacji do tegorocznych Oscarów. Został zauważony w 12 kategoriach. Zaraz za nim, z dziesięcioma nominacjami do Oscarów, jest "Diuna" Denisa Villeneuve’a. Niezależnie od tego, ile Oscarów trafi do twórców filmu "Psie pazury", można być pewnym, że tytuł ten przewinie się w trakcie ceremonii wielokrotnie.

Oscarowa gala potrwa cztery godziny

94. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 27 marca. Jej producent, Will Packer zapewnia, że w tym roku została ona bardziej przystosowana do wymagań telewizji i streamingów. To odpowiedź organizatorów gali na coraz słabszą jej oglądalność w ostatnich latach. Zdecydowali się oni również na ukłon w stronę internautów. Podczas gali wręczona zostanie specjalna nagroda dla filmu, który zwyciężył w twitterowym głosowaniu widzów.



Packer przypomina, że czas trwania ceremonii będzie taki sam, jak w ubiegłych latach. Potrwa ona cztery godziny, choć na żywo pokazana zostanie jedynie jej trzygodzinna część.

Zobacz też:



Kina w Rosji mogą nie przetrwać trzech miesięcy

Wychowywał go głównie ojciec. Kim dzisiaj jest syn polskiej seksbomby?

Gwiazda odchodzi z show-biznesu! Co będzie robiła?

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!



Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film