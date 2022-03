Zdaje się, że pomimo trwających napięć dotyczących nowego sposobu, w jaki część kategorii ma być włączona do telewizyjnej transmisji 94. gali Oscarów , nominowani odłożyli na bok wszelkie złe uczucia i rozkoszowali się przebywaniem w tak imponującym towarzystwie.

Do zapowiadanych zmian w ceremonii odniósł się w rozmowie z "The Hollywood Reporter" wiceprzewodniczący Akademii, Larry Karaszewski. "Cieszę się na ten eksperyment. Staramy się, aby show było tak dobre, jak to tylko możliwe" - podkreślił. "Bawmy się dobrze. Kiedyś nagradzaliśmy Charliego McCarthy'ego! Sprawmy, aby spektakl znów był zabawny. Wszyscy nadal będą w programie i wszyscy nadal będą mieli swój moment - apelował.

Oscary 2022: Lunch w doborowym towarzystwie

W trakcie lunchu nominowani i ich osoby towarzyszące są sadzani z twórcami innych filmów i kategorii, co umożliwia zawarcie nowych znajomości. Niektóre stoły wyróżniały się gwiazdorskim blaskiem.

Nominowany w kategorii najlepszy aktor - Javier Bardem ( "Being the Ricardos" ) i jego żona, nominowana w kategorii najlepsza aktorka - Penelope Cruz ( "Matki równoległe" ), usiedli wraz z nominowanym do najlepszego obrazu/najlepszego reżysera - Stevenem Spielbergiem ( "West Side Story" ) i nominowaną za najlepszy scenariusz - Sian Heder ("CODA"), która zaprosiła na spotkanie bohaterkę filmu Emilię Jones. Towarzyszył im były prezes Akademii, Sida Ganisa.

Podczas przerw nominowani zmieniali stoliki i pozowali do zdjęć. Szczególnie oblegany był Steven Spielberg. W trakcie oficjalnej części imprezy, gdy goście spożywali wegetariański posiłek, przedstawiono krótki film (po raz pierwszy wyświetlony podczas lunchu kilka lat temu), w którym Kate McKinnon gra starą gwiazdę filmową i przestrzega w humorystyczny sposób nominowanych, by w razie zwycięstwa, nie wygłaszali nudnych przemów.

Zdjęcie Polski reżyser Tadeusz Łysiak / East News

Oscary 2022: Kontrowersje wokół gali

Wielu filmowców nie kryje swojego oburzenia po decyzji Akademii, aby wręczenie nagród w ośmiu kategoriach, odbyło się jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej transmisji gali. Laureatów tych kategorii widzowie zobaczyć mają tylko w krótkich materiałach, które zostaną "wklejone" do głównego pasa transmisji. Ostatnio głos w sprawie zabrał reżyser "Diuny" - Denis Villeneuve.

Pominięte kategorie to nagrody za: najlepszy film krótkometrażowy, najlepszy krótkometrażowy dokument, najlepszą krótkometrażową animację, najlepszy montaż, najlepszą muzykę, najlepszą scenografię, najlepszy dźwięk oraz najlepszą charakteryzację.

Denis Villeneuve , reżyser "Diuny" , która otrzymała w tym roku 10 nominacji, ocenił, że decyzja o wykluczeniu z głównej części transmisji kategorii "scenografia" jest błędem. "Szczerze, to myślę, że Akademia wylewa dziecko z kąpielą. Myślę, że to błąd. Rozumiem, że są pod ogromną presją, ale myślę, że to nie jest właściwa decyzja" - powiedział w rozmowie z "Deadline".

"Chodzi o to, że kręcenie filmów to praca zespołowa. Jesteśmy jak drużyna piłkarska. To tak jakby mieć różne zawody, a w każdym z nich trzeba osiągnąć szczyt swoich możliwości. Inaczej film się rozpadnie. Na sukces składa się wysiłek całego zespołu" - podkreślił reżyser.

"W mediach dużo mówi się o reżyserach. Jesteśmy też oczywiście zainteresowani aktorami. Musimy jednak sprawić, by ci wszyscy, którzy pracują w cieniu, zostali zauważenia. I te nagrody są stworzone właśnie dla nich" - dodał.

Później reżyser poszedł w swym sądzie o krok dalej, wskazując, że Akademia przechodzi przez "kryzys identyfikacyjny". "Moim zdaniem nie ma nic złego w Oscarach. Wszyscy wiemy, że to długa gala. Ja osobiście to uwielbiam. Zawsze dzieje się coś ciekawego. I pięknego. Czasem jest nudno. Każda edycja jest wyjątkowa. To istota tego show. Zobaczymy, co się wydarzy w tym roku, ale jest o czym myśleć" - powiedział Villeneuve.

Zdjęcie Oscary 2022: Denis Villeneuve / Frazer Harrison/Getty Images / Getty Images

22 lutego Akademia Filmowa ogłosiła, że Oscary 2022 w ośmiu kategoriach - w tym tak prestiżowych jak najlepszy montaż i najlepsza muzyka, a także najlepszy film krótkometrażowy, w której nominację otrzymała polska "Sukienka" - przyznane zostaną przed rozpoczęciem ceremonii, a w jej trakcie będzie można zobaczyć jedynie nagrane wcześniej fragmenty mów laureatów.

Zdjęcie Oficjalne przyjęcie dla nominowanych do Oskarów. Anna Dzieduszycka i Tadeusz Lysiak ("Sukienka") / Invision/Invision/East News / East News

Decyzja wzbudziła wściekłość przedstawicieli przemysłu filmowego. Nie przyjęli oni ze zrozumieniem argumentacji Akademii. Zdecydowała się ona na taki krok, by w zamian móc urozmaicić ceremonię występami rozrywkowymi w różnej postaci, które miałyby podnieść oglądalność transmisji.

Zdjęcie Oscary 2022: Janusz Kamiński / Neilson Barnard/Getty Images / Getty Images

Zdjęcie Oscary 2022: Kristen Stewart / Neilson Barnard/Getty Images / Getty Images

Zdjęcie Oscary 2022: Billie Eilish / Getty Images

