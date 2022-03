Oscary 2022: Najwięksi wygrani i przegrani

Na to wydarzenie gwiazdy filmowe i fani kina czekają cały rok. Znamy już laureatów tegorocznych Oscarów. Nagrodzona sześcioma Oscarami "Diuna" oraz doceniona trzema statuetkami - w tym za najlepszy film - "CODA" to najwięksi zwycięzcy tegorocznej gali. Porażki poniosły produkcje "West Side Story", "Psie pazury", "Belfast" i "King Richard: Zwycięska rodzina", które otrzymały zaledwie po jednej nagrodzie. Na wypełnionej gwiazdami imprezie nie brakowało niespodzianek, wzruszeń, ale także skandali.

Oscarowe "nagrody pocieszenia"

Kinomani oraz miłośnicy show-biznesowych plotek oddali by wiele za zobaczenie słynnej oscarowej gali od kulis. Nie jest to jednak coś, do czego mają dostęp "zwykli śmiertelnicy". Czasami jednak do mediów przeciekają informacje dotyczące szczegółów tej słynnej imprezy. Duże zainteresowanie wzbudzają zwłaszcza kultowe "goodie bags", które na stałe wpisały się już w oscarową tradycję. Torby z luksusowymi upominkami otrzymują wszyscy nominowani do Oscara artyści.

Nie są jednak dodatkowym prezentem od Akademii. O zawartość toreb dba Distinctive Assets, agencja marketingowa z Los Angeles, która zajmuje się lokowaniami produktów i szeroko pojętą promocją w środowisku celebryckim i mediowym. Z roku na rok wartość "goddie bags" spada. Nadal są to jednak kwoty, za które w Polsce można kupić porządne mieszkanie. W 2020 roku w torbach "pocieszenia" znajdowały się prezenty o wartości 250 tysięcy dolarów. Rok temu było to 200 tys, dolarów, a w tym roku około 100 tysięcy.

Co znajduje się w "goddie bags"?

Co znajduje się w takiej torbie? W 2020 roku nominowali do Oscara otrzymali m.in. voucher na 12-dniowy rejs jachtem Scenic Eclipse, pobyt w hiszpańskiej latarni morskiej przerobionej na luksusowy hotel (ok. 1500 dolarów za noc) czy pakiet zabiegów odmładzających i pielęgnacyjnych dr. Konstantina Vasyukevicha.

W tym roku jest "biedniej", ale nadal luksusowo. Po oscarowych emocjach artyści mogą odpocząć podczas pobytu pobyt all inclusive w zamku Turin w Szkocji oraz skorzystać z zabiegu liposukcji The Celebrity Arms w Art Lipo, który podobno jest wart od 9,5 tys. dol. do 15 tys. dol. Do tego w "goddie bags" gwiazdy znajdą ekskluzywne kosmetyki oraz upominki w postaci oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia Ariti, precle oblane czekolada i posypane jadalnymi płatkami złota, miód Manuka czy butelkę wykwintnego wina.

