Amerykańska Akademia Filmowa ma zamiar wprowadzić konieczność udowodnienia zaszczepienia, ale nie będzie on dotyczył wszystkich obecnych na ceremonii. Dlaczego?



Oscary 2022: Nie wszyscy muszą być zaszczepieni

Jak informuje gazeta "The New York Times", negatywny wynik testu PCR na koronawirusa i dowód zaszczepienia będą musieli okazać goście ceremonii oraz osoby nominowane do Oscarów. Z obowiązku tego wyłączeni zostali osoby prezentujące nominowanych do nagród, wręczające statuetki oraz artyści występujący w trakcie ceremonii, która zaplanowana została na 27 marca w Dolby Theatre w Los Angeles.

Pojawiły się również wytyczne odnośnie noszenia maseczek ochronnych. Nie będą musieli ich nosić twórcy nominowani do Oscarów oraz osoby przez nich zaproszone. Zostaną oni posadzeni w pierwszych rzędach widowni z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Obowiązek noszenia maseczek będą miały osoby z tylnych rzędów widowni, gdyż one siedzieć będą bezpośrednio obok siebie bez zachowanego dystansu.

W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w innych krajach, ostatnio luzowane są obostrzenia związane z COVID-19. Znoszenie restrykcji uzasadniane jest spadkiem liczby zarażeń wariantem omikron. Jak zauważa portal "Indiewire", nawet w Kalifornii, gdzie do tej pory panowały najostrzejsze zasady, zniesiono obowiązek noszenia maseczek. Podczas ceremonii rozdania Oscarów w jednym miejscu spotkają się jednak osoby z całego świata, co każe organizatorom zachować środki ostrożności.

Według spekulacji, wcześniejsza rezygnacja Akademii z obowiązku zaprezentowania dowodu szczepienia, miała na celu chęć przyciągnięcia na ceremonię jak największej liczby gwiazd. Choć w Hollywood mówi się jednym głosem, jeśli chodzi o konieczność szczepień i nakłaniania do nich widzów, to tajemnicą poliszynela jest to, że sporo gwiazd nie przyjęło szczepionki. A nieobecność niezaszczepionych celebrytów mogłaby być dla organizatorów gali problemem, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fatalne wyniki oglądalności zeszłorocznej gali rozdania Oscarów.

Oscary 2022: Szanse Polaków

W tym roku polscy twórcy mają szanse na dwa Oscary. W kategorii najlepszy operator został nominowany Janusz Kamiński, od lat pracujący w Hollywood . Tym razem otrzymał on nominację za zdjęcia do filmu Stevena Spielberga "West Side Story" .

Na Oscara ma szansę też film "Sukienka" . Produkcja w reżyserii Tadeusza Łysiaka i ze zdjęciami Konrada Blocha otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszy film krótkometrażowy.

Ceremonia rozdania nagród została zaplanowana na 27 marca 2022 roku.



Wideo "Sukienka" [trailer]

