Jane Campion przeszła do historii jako pierwsza kobieta, która ma na koncie dwie nominacje do Oscara w kategorii "najlepsza reżyseria". Nowozelandzka artystka po raz pierwszy do tej prestiżowej nagrody była nominowana w 1994 roku za film "Fortepian" . Zwycięstwo przypadło wówczas w udziale Stevenowi Spielbergowi za "Listę Schindlera" . Campion została jednak uhonorowana statuetką za najlepszy scenariusz oryginalny.



Po niemal trzech dekadach reżyserka i scenarzystka znów ma szansę otrzymać najważniejsze wyróżnienie w branży filmowej, a to dzięki produkcji "Psie pazury" . Po raz kolejny też będzie konkurować ze Spielbergiem, który jest nominowany za musical "West Side Story" .



Wideo "Psie pazury": Oficjalny zwiastun

Podczas wywiadu dla "The Hollywood Reporter" Campion została zapytana o to, którym aktorkom startującym w oscarowym wyścigu będzie kibicować w tym roku. Reżyserka w odpowiedzi stwierdziła, że mocno zaskoczyło ją nieuwzględnienie Lady Gagi , której rola w najnowszym filmie Ridleya Scotta "Dom Gucci" zebrała wyjątkowo entuzjastyczne recenzje. Piosenkarka wcieliła się w Patricię Reggiani, kobietę skazaną za zlecenie zabójstwa dziedzica rodu Guccich. "Zabrakło mi nominacji dla niej. W filmie 'Dom Gucci' była absolutnie niezwykła" - stwierdziła reżyserka "Psich pazurów".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dom Gucci" [trailer 2] materiały prasowe

W oscarowym wyścigu Campion trzyma kciuki za Kristen Stewart , nominowaną za występ w dramacie "Spencer" , opowiadającym o księżnej Dianie. "Uwielbiam ten film. Kristen zagrała zjawiskowo. Gdy usłyszałam, że Akademia ją doceniła, bardzo mnie to ucieszyło, bo zasłużyła na to wyróżnienie" - podkreśliła twórczyni "Fortepianu".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spencer" [trailer] materiały prasowe

W gronie faworytek Campion jest także nominowana za rolę w filmie "Being the Ricardos" Nicole Kidman . Australijska gwiazda sportretowała w nim legendarną aktorkę Lucille Ball. "Znam Nicole, odkąd skończyła 14 lat. Trzymam za nią kciuki nie tylko dlatego, że się przyjaźnimy. Wykonała wspaniałą pracę" - podkreśliła reżyserka.

Wideo Being the Ricardos - Official Trailer | Prime Video

Nazwiska osób, które będą się cieszyć z Oscara poznamy 27 marca, kiedy to w hollywoodzkim Dolby Theatre odbędzie się 94. gala wręczenia tych nagród.

