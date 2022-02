Rola Lady Gagi w filmie "Dom Gucci" wychwalana była przez krytyków, którzy upatrywali w piosenkarce jedną z najpoważniejszych kandydatek do tegorocznego Oscara



Fabuła filmu "Dom Gucci" skupia się wokół morderstwa Maurizio Gucciego, wnuka założyciela marki Gucci i ostatniego członka rodziny, który stał na czele słynnego domu mody. Za zlecenie jego zabójstwa skazano jego byłą żonę, Patrizię Reggiani Martinelli. To właśnie w nią wcieliła się Lady Gaga.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dom Gucci" [trailer 2] materiały prasowe

"Dom Gucci" to film Lady Gagi

- To zdumiewające, że Lady Gaga , mająca na koncie jedną poważaną kreację w "Narodzinach gwiazdy" Bradleya Coopera ("American Horror Story" to zabawa wizerunkiem, a w "The Sopranos" pojawiła się anonimowo), tak pewnie i zjawiskowo ciągnie film na swoich ramionach. A przecież robi to u boku takich gigantów, jak Al Pacino i Jeremy Irons oraz fetowany dziś wszędzie Adam Driver. Gaga jako Patrizia Reggani, skazana w 1995 roku za zlecenie zabójstwa swojego męża Maurizia Gucciego (Adam Driver), jest wyrazista, seksowna i już przed premierą znalazła się w kanonie z filmowym tekstem "W imię Ojca, Syna i Domu Gucci"- to będzie przez lata filmowy znak rozpoznawczy Stefani Germanotty. Mocniejszy niż zmysłowe obrysowanie nosa u Coopera - zachwycał się w recenzji dla Interii Łukasz Adamski.



Reklama

Oscar nie dla Lady Gagi

Brak nazwiska Lady Gagi wśród nominowanych do Oscara aktorek to największa niespodzianka tegorocznych nominacji. Warto odnotować, że gwiazda "Domu Gucci" otrzymała wcześniej nominacje do czterech innych prestiżowych wyróżnień: Złotych Globów, BAFTA, nagród Gildii Aktorów Ekranowych i Critics Choice - oscarowa nominacja wydawała się więc formalnością.

O miano najlepszej aktorki rywalizować będą: Jessica Chastain ("Oczy Tammy Faye"), Olivia Colman ("Córka"), Penélope Cruz ("Matki równoległe"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") i Kristen Stewart ("Spencer").

Być może wpływ na pominięcie Lady Gagi miał fakt, że film Ridleya Scotta nie cieszył się względami członków Akademii; "Dom Gucci" otrzymał tylko jedną nominację - za charakteryzację.

Fani Lady Gagi nie mają jednak wątpliwości, że ich idolka została okradziona, czemu dali wyraz w dosadnych wpisach na Twitterze.



Zobacz również:

Polska seksbomba porzuciła aktorstwo. Co robi dziś?

Rozenek-Majdan bez cenzury. Gwiazda TVN w erotycznych scenach

Młoda polska aktorka nago na planie. Starszy partner zawstydzony