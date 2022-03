"W tym roku Akademia zatrudniła trzy kobiety, co wychodzi taniej, niż zatrudnienie jednego mężczyzny" - rozpoczęła Amy Schumer .

Regina Hall podkreśliła wtedy, że cieszy się, mogąc reprezentować osoby czarnoskóre, a Sykes wtórowała jej, mówiąc to samo o osobach homoseksualnych. "A ja reprezentuję białe kobiety, które dzwonią na policję, gdy wy jesteście za głośno" - spuentowała Schumer.

W monologu nie pominięto tematu pandemii. - Od dwóch lat zmagamy się z pandemią koronawirusa, co było dla wielu bardzo ciężkie - powiedziała Regina Hall. Wtedy Amy Schumer jako przykład podała Timothée Chalameta, ale kamera wskazała na J.K. Simmonsa. - Co się stało? - zapytała Sykes. - Nie wiem, ale źle to wygląda - oceniła Schumer.

W wystąpieniu nie zabrało także odniesień do Złotych Globów, czyli nagród, które przyznaje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Wydarzenie zostało zbojkotowane przez gwiazdy, gdy okazało się, że w stowarzyszeniu przyznającym wyróżnienia są tylko biali członkowie. Prowadzące Oscary żartowały, że Złote Globy będą częścią tegorocznego segmentu "In memoriam" (wspomina się w nim zmarłych w ciągu minionego roku).

Prowadzące odniosły się także do kontrowersji związanych z samymi Oscarami. Przypomnijmy, że pojawiły się one po tym, gdy podjęto decyzję, że wręczenie nagród w ośmiu kategoriach technicznych odbędzie się poza głównym pasem transmisji. - To była trudna i kontrowersyjna decyzja, ale myślę, że już się z tym pogodziliśmy - wyznała Sykes. Po jej słowach światła na scenie zaczęły migotać, a gwiazda krzyknęła: "Wszyscy jesteśmy w związkach zawodowych!". Wtedy sytuacja wróciła do normy.

Monolog został zakończony przez wspomnienie kontrowersyjnej ustawy z Florydy "Don't Say Gay". Ma ona regulować to, co nauczyciele będą mogli mówić na temat tożsamości i orientacji seksualnej. Krytyka ta odnosiła się także do Disneya, firma przekazywała bowiem wcześniej fundusze politykom, którzy byli zaangażowani w ten projekt. - Będziemy świetnie się bawić dzisiaj wieczorem. A wszystkim ludziom na Florydzie powiem: będziemy się dzisiaj gejowsko bawić - powiedziała Wanda Sykes, która jest lesbijką (jej żona, Alex Sykes, była obecna na ceremonii).

Po przerwie reklamowej na scenę powróciła Amy Schumer z kolejną porcją żartów. Odniosła się między innymi do Leonardo DiCaprio, który jej zdaniem "zrobił mnóstwo dla klimatu, by zostawić planetę czystszą i bardziej zieloną dla swoich dziewczyn."

Oscary 2022: Internauci reagują na monolog otwarcia

Monolog spotkał się z mieszanymi reakcjami wśród internautów. Niektórzy z nich docenili występ Amy Schumer. "Amy Schumer przeszła kurs u Ricky'ego Gervaisa, jak prowadzić takie gale" - czytamy na Twitterze. "Tego potrzebowały Oscary: Amy Schumer traktującej ceremonię Oscarów jak roast na Comedy Central" - komentowali internauci.

Inni nie zostawili jednak na monologu suchej nitki. "Tęsknię za czasami, gdy z niecierpliwością czekałem na monolog otwarcia" - czytamy. "Oglądanie tego było bolesne" - ocenili internauci.

W komentarzach powracał fakt, że osiem kategorii zostało wykluczonych z transmisji na rzecz dwóch monologów oraz wykonania piosenki, która nie była nominowana do Oscarów.

"To zabawne, że w tym monologu nabijano się ze śmierci Złotych Globów, by potem dać nam taką ceremonię" - podsumował jeden z internautów.

