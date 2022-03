Postanowienie Akademii Filmowej ma na celu uczynienie transmisji oscarowej gali bardziej atrakcyjną dla widzów. Zamiast pokazywać wręczenie statuetek w ośmiu kategoriach (m.in. najlepsza muzyka, montaż i najlepszy film krótkometrażowy, w której to kategorii nominowana została polska "Sukienka" ), transmisja ma zostać wypełniona bardziej rozrywkowymi numerami. Oscary w feralnych kategoriach zostaną rozdane tuż przed rozpoczęciem transmisji na żywo, a widzowie zobaczą jedynie zmontowane urywki pokazujące laureatów.



Swój list członkowie Stowarzyszenia Amerykańskich Scenografów skierowali do szefów Akademii - Davida Rubina i Dawn Hudson - jak również do członków zarządu. Jest on wyrazem solidarności z nominowanymi w pozostałych kategoriach, które "Akademia zdecydowała się zdegradować z równego uznania" w stosunku do kategorii, które zostaną uwzględnione w transmisji na żywo.

"Uszczuplanie ceremonii z tych konkretnych nagród, które zdecydowaliście się 'przyciąć', by pokazać więcej rozrywki, jest karą nie tylko dla nominowanych artystów, ale przede wszystkim dla całych branż, których są reprezentantami. Każdy z nich jest niezwykle dumny z tego, że brał udział w tworzeniu każdego nominowanego, a później nagradzanego filmu. Osłabiliście nas wszystkich tym działaniem i z tego powodu jesteśmy wściekli" - czytamy w liście cytowanym przez portal "Variety".

Wcześniej swoje oburzenie decyzją Akademii wyrazili m.in. montażyści, a głośno wybrzmiały też głosy nawołujące kompozytorów do bojkotu oscarowej gali w ramach protestu przeciwko takiemu rozwiązaniu.



Ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 27 marca. Jej organizatorzy liczą na to, że zwiększenie części rozrywkowej gali pozwoli zwiększyć też jej oglądalność. W ubiegłym roku ceremonię rozdania Oscarów oglądało w telewizji najmniej widzów w historii.



