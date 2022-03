"Sukienka" Tadeusza Łysiaka , wnuka wybitnego polskiego pisarza Waldemara Łysiaka, miała szansę na zwycięstwo w kategorii najlepszy film krótkometrażowy. Obraz opowiada o pracownicy motelu (granej przez Annę Dzieduszycką ), która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn.

Wideo The Dress | Sukienka dir. Tadeusz Łysiak | TRAILER

Ostatecznie statuetka Akademii trafiła do uważanego za faworyta filmu "The Long Goodbye" Aneila Karii, który wyprodukował i wspomógł aktorsko w zeszłym roku nominowany do Oscara Riz Ahmed .



Razem z ekipą "Sukienki" do Hollywood pojechała także Michalina Robakiewicz, która prywatnie jest partnerką Łysiaka. Aktorka "Na Wspólnej" relacjonowała na Instagramie przygotowania do najważniejszej filmowej imprezy świata.



Dzięki jej relacji dowiedzieliśmy się, że w drodze na galę policja sprawdziła samochód, którym jechała ekipa filmu; Robakiewicz ujawniła też, że w oczekiwaniu na galę zaproszeni na Oscary zostali poczęstowani pizzą; opisywała także, że podczas uroczystości zajęła miejsce na balkonie, podczas gdy ekipa "Sukienki" znajdowała się bliżej sceny.

Adrianna Biedrzyńska: O co chodzi z Oscarami?

Mimo iż sama nominacja do Oscara była sukcesem twórców filmu "Ekipa", mama Robakiewicz, aktorka Adrianna Biedrzyńska nie rozumie, dlaczego tegoroczny Oscar w kategorii "najlepszy aktorski film krótkometrażowy" powędrował do twórców "The Long Goodbye".



"Nie udało się... Ale to piękna, bajkowa przygoda była i wielki sukces nominacji szkolnego dyplomowego filmu. Obejrzałam jedenastominutowy film, który był największym konkurentem "Sukienki"... Mam bardzo mieszane uczucia, zastanawiam się, o co chodzi z tymi Oskarami" - napisała aktorka na Facebooku.

Michalina Robakiewicz i Tadeusz Łysiak są razem od czterech lat. W Hollywood - pięć dni przed rozdaniem Oscarów - świętowali czwartą rocznicę związku. Zdjęciami z pobytu w Kalifornii była gwiazdka "Klanu" (przez kilka lat wcielała się w Kamilę Chojnicką) dzieliła się z fanami na Instagramie. Razem z ukochanym zwiedziła Miasto Aniołów, a także Malibu i park rozrywki Universal Studios Hollywood.

Tuż przed ogłoszeniem zwycięzców tegorocznych Nagród Akademii napisała: "Let's do it!" ("Zróbmy to!").

Michalina Robakiewicz: Kim jest aktorka "Na Wspólnej"?

Córka Adrianny Biedrzyńskiej jako dziewięciolatka otrzymała rolę w serialu "Klan", w którym ostatecznie grała przez 12 lat! Później, 27-latka dołączyła także do obsady serialu "Na Wspólnej", gdzie występuje do dziś. Ostatnio widzowie mogli ją oglądać także w filmie "Psy 3. W imię zasad".



Niedawno mogliśmy ją oglądać w drugim sezonie "Kontroli", internetowego serialu, który bije rekordy oglądalności nie tylko w Polsce. Michalina zagrała w nim Paulinę, dziewczynę Natalii (Adrianna Chlebicka), jednej z głównych bohaterek.



Historia tej miłości jest niezwykle burzliwa. Paulina, choć bardzo kocha, jest też wybuchowa i zaborcza. Co ciekawe, na planie Michalina spotkała się z Adrianną Biedrzyńską, która zagrała jej... mamę.

"Super się gra z mamą. To był nasz pierwszy raz przed kamerą. Wcześniej zagrałyśmy razem w spektaklu 'Miłosna pułapka', który napisała mama, więc zdążyłyśmy się dotrzeć. Na co dzień jestem trochę mniej ekspresyjna niż mama. Ona jest taką ekstrawertyczną bombą, ja jestem trochę bardziej wycofana, ale nie ma co ukrywać, temperament odziedziczyłam po niej"- przyznała Robakiewicz.

