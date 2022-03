W tym roku najwięcej szans na statuetki mają western "Psie pazury" i superprodukcja science-fiction "Diuna". Polacy kciuki najmocniej trzymać będą jednak za "Sukienkę", która walczy o Oscara w kategorii najlepszy film krótkometrażowy, i operatora Janusza Kamińskiego.

Oscary 2022: Najlepszy film

"Belfast"

"CODA"

"Diuna"

"Drive My Car"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Licorice Pizza"

"Nie patrz w górę"

"Psie pazury"

"West Side Story" "Zaułek koszmarów"

Oscary 2022: Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

Olivia Colman - "Córka"

Penelope Cruz - "Matki równoległe"

Nicole Kidman - "Lucy i Desi"

Kristen Stewart - "Spencer"

Oscary 2022: Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Javier Bardem - "Lucy i Desi"

Benedict Cumberbatch - "Psie pazury"

Andrew Garfield - "tick, tick... Boom!"

Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Denzel Washington - "Tragedia Makbeta"



Oscary 2022: Najlepsza aktorka drugoplanowa

Jessie Buckley - "Córka"

Ariana DeBose - "West Side Story"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Psie pazury"

Aunjanue Ellis - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Oscary 2022: Najlepszy aktor drugoplanowy

Ciarán Hinds - "Belfast"

Troy Kotsur - "CODA"

Jesse Plemons - "Psie pazury"

J.K. Simmons - "Lucy I Desi"

Kodi Smit-McPhee - "Psie pazury"

Oscary 2022: Reżyseria

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Jane Campion - "Psie pazury"

Ryûsuke Hamaguchi - "Drive My Car"

Steven Spielberg - "West Side Story"

Ocary 2022: Scenariusz adaptowany

Jane Campion - "Psie pazury"

Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe - "Drive My Car"

Sian Heder - "CODA"

Maggie Gyllenhaal - "Córka"

Eric Roth, Jon Spaihts, Denis Villeneuve - "Diuna"

Oscary 2022: Scenariusz oryginalny

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Zach Baylin - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Adam McKay, David Sirota - "Nie patrz w górę"

Joachim Trier, Eskil Vogt - "Najgorszy człowiek na świecie"



Oscary 2022: Piosenka

"Belfast" - "Down to Joy"

"Four Good Days" - "Somehow You Do"

"King Richard: Zwycięska rodzina" - "Be Alive"

"Nasze magiczne Encanto" - "Dos Oruguitas"

"Nie czas umierać" - "No Time to Die"

Oscary 2022: Najlepszy film międzynarodowy

"Drive My Car" (Japonia) - Ryusuke Hamaguchi

"Przeżyć" (Dania) - Jonas Poher Rasmussen

"To była ręka Boga" (Włochy) - Paolo Sorrentino

"Lunana: a yak in the classroom" (Bhutan) - Pawo Choyning Dorji

"Najgorszy człowiek na świecie" (Norwegia) - Joachim Trier

Oscary 2022: Najlepsza pełnometrażowa animacja

"Nasz magiczne Encanto" - Jared Bush and Byron Howard

"Przeżyć" - Jonas Poher Rasmussen

"Luca" - Enrico Casarosa

"Mitchellowie kontra maszyny" - Mike Rianda

"Raya i ostatni smok" - Don Hall, Carlos López Estrada

Oscary 2022: Najlepszy pełnometrażowy dokument

"Attica"

"Chiński sen"

"Przeżyć"

"Summer of Soul"

"Ogniem pisane"

Oscary 2022: Najlepsze zdjęcia

"Diuna" - Greig Fraser

"Zaułek koszmarów" - Dan Laustsen

"Psie pazury" - Ari Wegner

"Tragedia Makbeta" - Bruno Delbonnel

"West Side Story" - Janusz Kaminski

Oscary 2022: Najlepszy montaż

"Nie patrz w górę" - Hank Corwin

"Diuna" - Joe Walker

"King Richard: Zwycięska rodzina" - Pamela Martin

"Psie pazury" - Peter Sciberras

"Tick, Tick... BOOM!" - Myron Kerstein, Andrew Weisblum

Oscary 2022: Najlepsza muzyka

"Nie patrz w górę" - Nicholas Britell

"Diuna" - Hans Zimmer

"Nasze magiczne Encanto" - Germaine Franco

"Matki równoległe" - Alberto Iglesias

"Psie pazury"- Jonny Greenwood

"Oscary 2022: Najlepsze kostiumy

"Cruella" - Jenny Beavan

"Cyrano" - Massimo Cantini Parrini

"Diuna" - Jacqueline West, Bob Morgan

"Zaułek koszmarów" - Luis Sequeira

"West Side Story" - Paul Tazewell



Oscary 2022: Najlepsza scenografia

"Diuna" - Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

"Zaułek koszmarów" - Tamara Deverell, Shane Vieau

"Psie pazury" - Grant Major, Amber Richards

"Tragedia Makbeta" - Stefan Dechant, Nancy Haigh

"West Side Story" - Adam Stockhausen, Rena DeAngelo

Oscary 2022: Najlepsza scenografia

"Książę w Nowym Jorku 2"

"Cruella"

"Diuna"

"Oczy Tammy Faye"

"Dom Gucci"

Oscary 2022: Najlepszy dźwięk

"Belfast"

"Diuna"

"Psie pazury"

"Nie czas umierać"

"West Side Story"

Oscary 2022: Najlepsze efekty wizualne

"Diuna"

"Free Guy"

"Nie czas umierać"

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"

"Spider-Man: Bez drogi do domu"

Oscary 2022: Najlepszy film krótkometrażowy

"Sukienka"

"Ala Kachuu - Take and Run"

"The Long Goodbye"

"On My Mind"

"Please Hold"





Oscary 2022: Najlepsza krótkometrażowa animacja

"Kwestia smaku"

"Bestia"

"Boxballet"

"Rudzik Rudzia"

"The Windshield Wiper"

Oscary 2022: Najlepszy krótkometrażowy dokument

"Niech mnie usłyszą"

"Zaprowadź mnie do domu"

"The Queen of Basketball"

"Trzy piosenki dla Benazir"

"Kiedy byliśmy łobuzami"

