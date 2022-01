Jak czytamy w portalu Variety, decyzję o przywróceniu ceremonii poprzedniej formuły ogłosił prezes Hulu Originals i ABC Entertainment Craig Erwich, nie informując jednak, kto poprowadzi galę. "Wkrótce będziemy mieli więcej szczegółów, którymi będziemy mogli się podzielić" - zapowiedział, cytowany w tekście.

Zainteresowanie jednodniową posadą wyraziłjuż Tom Holland , gwiazdor najbardziej kasowego filmu ubiegłego roku - "Spider-Man: Bez drogi do domu" . "Gdyby mnie o to poproszono, zgodziłbym się i bardzo dobrze bym się tym bawił. Naprawdę by mi się to podobało" - wyznał aktor w rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter".

Jak uratować Oscary?

Według portalu, oglądalność gali oscarowej w 2021 r. - kiedy w kategorii najlepszy film zwyciężył "Nomadland" Chloe Zhao - spadła do 10,4 mln widzów, podczas gdy w 2020 r. - wygrana "Parasite" Bonga Joon-ho - wynosiła 23,6 mln widzów. "ABC z pewnością ma nadzieję na odwrócenie tego trendu w br." - ocenił portal.



W 2019 r. - po tym, jak z roli prowadzącego galę oscarową zrezygnował oskarżony o homofobię komik Kevin Hart - decyzją Akademii po raz pierwszy od 30 lat ceremonia odbyła się bez gospodarza ani gospodyni. W 2020 r. postanowiono powtórzyć tę formułę. Jak argumentowali wówczas członkowie Akademii, uroczystość bazującą na "osobowościach sław wręczających nagrody" oglądało 30 mln widzów w Stanach Zjednoczonych, co oznacza "nieznaczny wzrost oglądalności" w porównaniu z rokiem 2018.

Również ubiegłoroczna ceremonia wręczenia Oscarów nie miała prowadzącego. W roli prezenterów wręczających nagrody wystąpili m.in. Bong Joon-ho, Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Laura Dern, Reese Witherspoon, Halle Berry, Regina King i Brad Pitt. Z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń część artystyczną zaprezentowano w Dolby Theatre, a nominowani oraz prezenterzy poszczególnych kategorii zgromadzili się na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles. Ze względu na tych nominowanych, którzy nie mogli przyjechać do Stanów Zjednoczonych, część uroczystości odbyła się poza granicami kraju.



Tytuły nominowane do 94. Oscarów poznamy 8 lutego. Gala wręczenia statuetek odbędzie się 27 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre.



