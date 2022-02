W poniedziałek, 14 lutego, ruszyło twitterowe głosowanie na ulubiony film zeszłego roku. Zwycięzca głosowania użytkowników Twittera zostanie ogłoszony 27 marca tego roku podczas 94. ceremonii rozdania Oscarów .



Użytkownicy Twittera swoje głosy mogą oddawać na każdy film ubiegłego roku, niezależnie od tego, czy został nominowany do Oscara w którejś z kategorii, czy nie. Głosowanie rozpoczęło się w poniedziałek, 14 lutego i potrwa do 3 marca.

Oddanie głosu jest proste. Wystarczy w tweecie podać tytuł filmu, na który się głosuje i dodać do niego hashtagi: #OscarsFanFavourite oraz #Sweepstakes. Każdy z użytkowników Twittera może głosować 20 razy dziennie. Głosy można też oddawać na oficjalnej stronie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Frajda z głosowania to nie wszystko, co można zyskać. Dla uczestników zabawy przewidziano bowiem cenne i atrakcyjne nagrody. Troje losowo wybranych użytkowników Twittera, którzy wzięli udział w zabawie, zostanie zaproszonych do Los Angeles na przyszłoroczną ceremonię rozdania Oscarów. Organizatorzy plebiscytu pokryją wszystkie wydatki związane z podróżą i pobytem.

"Cieszymy się z nawiązania współpracy z Twitterem. Dzięki niej uda nam się zbudować zaangażowaną i podekscytowaną internetową społeczność jeszcze przed ceremonią rozdania Oscarów. Oscary są okazją do tego, by razem spotkali się ludzie z całego świata poprzez ich wspólną miłość do kina. A także poprzez ich aktywność w mediach społecznościowych, dzięki którym mają jeszcze większą możliwość angażowania się w ceremonię w czasie rzeczywistym. Znajdą tu swoją społeczność i wezmą udział w oscarowym doświadczeniu na sposób dotychczas niedostępny" - powiedziała Meryl Johnson z Akademii w rozmowie z portalem "Variety".

Na tym zabawa się nie kończy. Pomiędzy 24 lutego a 3 marca użytkownicy Twittera będą głosować na swoje ulubione filmowe sceny 2021 roku. Zwycięskie sceny zostaną zaprezentowane podczas ceremonii rozdania Oscarów wraz z tweetami zgłaszających je użytkowników. Pięciu szczęściarzy, którzy wezmą udział w tej zabawie, otrzymają na rok darmowe bilety do wybranego przez siebie kina, streamingowe subskrybcje oraz pamiątki ze sklepu prowadzonego przez Muzeum Akademii Filmowej.