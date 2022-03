Bez najmniejszej wątpliwości wszystko, co wydarzyło się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego w Los Angeles, zostało przyćmione przez "plaskacza", jakiego Chrisowi Rockowi wymierzył Will Smith w obronie swojej żony, Jady Pinkett-Smith. Siarczysty cios został najbardziej komentowanym momentem ceremonii oscarowej, w tle którego pozostały nawet same Oscary.

Zasiadając na widowni Dolby Theatre Lupita Nyong’o z pewnością nie spodziewała się tego, że znajdzie się w samym centrum kontrowersyjnej sceny. To właśnie z miejsca tuż obok niej Will Smith wyruszył na scenę, gdzie spoliczkował Rocka. Niedługo potem wrócił na swoje miejsce, by wykrzykiwać w stronę Rocka, by przestał obrażać jego żonę. Obserwowała to wszystko Nyong’o, której zdumiona mina stała się jednym z ikonicznych obrazków kojarzonych z 94. galą rozdania Oscarów.

Lupita Nyong’o w centrum oscarowych historii

Jak zauważa na Twitterze dziennikarka "The New York Times", Rachel Simon, to już drugi raz, kiedy Lupita Nyong’o uczestniczy w oscarowym wydarzeniu, które przeszło do historii gali. Po raz pierwszy wydarzyło się to w 2014 roku, kiedy powstało słynne już selfie zrobione ze sceny przez Ellen DeGeneres. Nyong’o można zobaczyć na grupowym zdjęciu gwiazd, wśród których są m.in. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Meryl Streep oraz Kevin Spacey.



Dla samej Lupity Nyong’o najbardziej pamiętnym momentem oscarowym jest jednak póki co ten z 2013 roku, kiedy dostała Oscara za najlepszą drugoplanową rolę żeńską w filmie "Zniewolony. 12 Years a Slave" z 2013 roku.



Popularną aktorkę można było ostatnio zobaczyć w sensacyjnym filmie "355", w którym partnerowała m.in. nagrodzonej w tym roku Oscarem za najlepszą drugoplanową rolę żeńską Jessice Chastain. Nyong’o użycza też swojego głosu w serialowej kreskówce Netfliksa zatytułowanej "Zasoby ludzkie". Gwiazda powtórzy także rolę Nakii w filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu".

