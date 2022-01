W ubiegłym roku Jennifer Hudson można było zobaczyć w biograficznym filmie "Respekt - Królowa soulu" , w którym wcieliła się w rolę Arethy Franklin. Oprócz tego, że zagrała tytułową rolę, Hudson była też współautorką i wykonawczynią oryginalnego utworu "Here I Am (Singing My Way Home") wykorzystanego na ścieżce dźwiękowej filmu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Respect" [teaser] materiały prasowe

Utwór ten brany jest pod uwagę w kategorii dla najlepszej filmowej piosenki roku. Gdyby Hudson otrzymała nominacje w kategorii muzycznej oraz dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, zostałaby pierwszą czarnoskórą artystką nominowaną w trzech różnych kategoriach oscarowych.

Reklama

Jak zauważa portal "Variety", do tej pory zaledwie kilka czarnoskórych kobiet było nominowanych w dwóch kategoriach oscarowych. Były to Viola Davis i Whoopi Goldberg (aktorka pierwszo- i drugoplanowa), Oprah Winfrey (aktorka drugoplanowa, najlepszy film) oraz Mary J. Blige i Cynthia Erivo (obie nominowane w kategoriach aktorskich oraz dla najlepszej piosenki).



Jennifer Hudson: Jak się zmieniała? 1 / 15 Jennifer zaczęła swoją karierę w 2004 roku jako jedna z uczestniczek trzeciej edycji programu "American Idol", którym była jedną z faworytek - fot. Frederick M. Brown Źródło: Getty Images udostępnij

Dla porównania, wśród mężczyzn Warren Beatty i George Clooney byli nominowani w sześciu różnych kategoriach, a Spike Lee w pięciu.

W ciągu 93 lat historii Oscarów rozdano ponad 3100 statuetek. Zaledwie 17 z nich trafiło w ręce czarnoskórych kobiet. Tymczasem sam Walt Disney otrzymał 26 Oscarów.