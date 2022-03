Janusz Kamiński: Siódma nominacja do Oscara

Janusz Kamiński to dwukrotny zdobywca Oscara za filmy Stevena Spielberga "Lista Schindlera" i "Szeregowiec Ryan" . W tym roku został nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej po raz siódmy!



Tym razem Kamiński otrzymał nominację do Oscara za remake legendarnego musicalu "West Side Story" .



Reklama

O złotą statuetkę w kategorii najlepsze zdjęcia powalczą również: Greig Fraser ( "Diuna" ), Dan Laustsen ( "Zaułek koszmarów" ), Ari Wegner ( "Psie pazury" ), a także Bruno Delbonnel ("Tragedia Makbeta").

Janusz Kamiński: Ceniony polski operator w Hollywood

W jednym z wywiadów Janusz Kamiński powiedział, jak traktuje oscarowe nominacje.

"Każda nominacja cieszy. Ale to nie jest tak, jak za pierwszym razem [pierwszego Oscara otrzymał w 1994 roku za "Listę Schindlera" - red.]. Wtedy było zupełnie inaczej. Ja byłem młodszy i nie znałem realiów. Nie znałem dobrze tego biznesu. Człowiek zupełnie inaczej się czuł niż teraz. Oczywiście, że to cieszy, ale człowiek ma już mniej fascynacji tym Oscarem. Teraz to już się na to patrzy bardziej realistycznie" - przyznał.

Janusz Kamiński (ur. 1959) w 1981 roku wyemigrował z Polski do USA i tam rozwijał swoją karierę. Ma w dorobku dwa Oscary - za zdjęcia do filmów Stevena Spielberga: "Listy Schindlera" i "Szeregowca Ryana". Na swym koncie ma także oscarowe nominacje.



W 1998 roku Kamiński otrzymał nominację do Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu "Amistad", w 2007 roku za "Motyl i skafander", w 2012 roku nominowany był za zdjęcia do filmu "Czas wojny", a w 2013 roku za biograficzny film o byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych Abrahamie Lincolnie, "Lincoln".



Jest także laureatem nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) i Brytyjskiego Stowarzyszenia Operatorów (obie za "Listę Schindlera").

Janusz Kamiński: Oko Spielberga 1 / 8 Na zdjęciu: Janusz Kamiński i Steven Spielberg Źródło: Getty Images Autor: Jeff Kravitz udostępnij

Janusz Kamiński jako operator pracował przy 51 filmach, w tym tak głośnych, jak "Raport mniejszości", "Zaginiony świat: Jurassic Park", "Wojna światów", "Monachium", "Most szpiegów", "Czwarta władza", "Przygody Tintina", "Sędzia". W 2010 roku współpracował przy teledysku do piosenki Lady Gagi "Alejandro".

Oscary 2022: Nominacje

Najwięcej szans na statuetki Akademii mają "Psie pazury" Jane Campion, które otrzymały aż 12 nominacji do Oscara. Szansę na dziesięć statuetek ma "Diuna" Denisa Villeneuve'a. W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski nominację otrzymała "Sukienka" w reżyserii Tadeusza Łysiaka.

Wideo "West Side Story" [trailer 2]

Wideo "Sukienka" [trailer]

Zobacz również:

Oscary 2022: Nominacje! Kto ma szansę na złotą statuetkę? Sprawdźcie!

Film Agnieszki Holland wywołał skandal w Niemczech



Charlotte Rampling: Mistrzyni kontrowersyjnych ról