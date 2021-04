Oscary 2021: Relacja na żywo

W nocy z niedzieli na poniedziałek poznamy laureatów nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Oscary zostaną wręczone już po raz 93.

Termin uroczystości został przesunięty na koniec kwietnia ze względu na pandemię koronawirusa. Nagrody zostaną wręczone nie jak zawsze w Dolby Theatre, ale na stacji kolejowej Union Station w Los Angeles. Gwiazdy, które nie będą mogły dotrzeć na uroczystość, mają się łączyć satelitarnie m.in. z Paryża i Londynu.



W roli prezenterów na ceremonii wystąpią takie gwiazdy jak: Angela Bassett, Halle Berry, Don Cheadle, Bryan Cranston, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Reese Witherspoon i Zendaya. Zgodnie z tradycją, statuetki w kategoriach aktorskich wręczą ubiegłoroczni zwycięzcy - Laura Dern, Joaquin Phoenix, Brad Pitt i Renée Zellweger.



Wśród wręczających statuetki znalazł się też koreański reżyser Bong Joon Ho. Jego film "Parasite" triumfował w ubiegłym roku m.in. w kategoriach "najlepszy film międzynarodowy" i "najlepszy film".



Polskim akcentem na oscarowej gali jest w tym roku nominacja dla Dariusza Wolskiego za zdjęcia do filmu "Nowiny ze świata" Paula Greengrassa z Tomem Hanksem w roli głównej.

Jedną z nowości na ceremonii będzie fakt, że nominowane piosenki nie będą wykonywane w trakcie gali. Usłyszymy je w całości w specjalnym programie poprzedzającym ceremonię. Wszystkie występy zostaną wcześniej nagrane - cztery na tarasie należącego do Akademii muzeum filmowego, które ma zostać otwarte dla zwiedzających dopiero we wrześniu, a jedna w Húsavík na Islandii.

Organizatorzy zapowiadają, że osoby nominowane do nagrody, ich goście, prezenterzy oraz inni uczestnicy gali nie będą musieli nosić maseczek na twarzy. dotyczy to jednak tylko tej części gali, która będzie pokazywana przez telewizję. Gdy gala będzie pokazywana przez kamery, jej uczestnicy nie będą musieli zakrywać ust i nosa. Jednak w momencie, gdy nie będą filmowani, od razu zostaną poproszeni o ich założenie. Będzie tak na przykład podczas przerw reklamowych.

Liczba osób zasiadających na widowni podczas ceremonii będzie ograniczona do 170. Nie będą to jednak od początku do końca te same osoby. Pandemiczną nowością jest bowiem to, że goście będą uczestniczyć w gali rotacyjnie, by wspomniana liczba 170 osób nie została w żadnym momencie przekroczona, ale by na widowni mogły zasiąść wszystkie ważne osobistości.