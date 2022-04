Bezapelacyjnie najgłośniejszym wydarzeniem ceremonii rozdania Oscarów 2022 był wątpliwej jakości żart Chrisa Rocka z fryzury Jady Pinkett Smith i chuligańska reakcja jej męża, Willa Smitha . Po tym najsłynniejszym "plaskaczu" w historii Oscarów ceremonia trwała dalej. Jednym z jej milszych akcentów był moment, gdy na scenie Dolby Theatre pojawiła się siedząca na wózku inwalidzkim Liza Minnelli , by w towarzystwie Lady Gagi ogłosić zwycięzcę w najważniejszej kategorii wieczoru.

Jak się okazuje, ta chwila wcale nie była miła, a na pewno nie dla Minelli. Nowe światło na to wydarzenie rzuca wywiad, jakiego w programie "The Jess Cagle Show" udzielił długoletni przyjaciel gwiazdy "Kabaretu", Michael Feinstein. Twierdzi on, że Liza Minnelli została w ostatniej chwili zmuszona przez organizatorów ceremonii rozdania Oscarów do pojawienia się na scenie na wózku inwalidzkim. W pierwotnych planach było posadzenie jej na reżyserskim krześle.

Feinstein nie gryzie się w język. Jego zdaniem Liza Minnelli stała się obiektem "sabotażu" ze strony organizatorów Oscarów. "To okropne słowo, ale ona zgodziła się wystąpić na ceremonii tylko wtedy, jeśli ze względu na kłopoty z kręgosłupem będzie mogła siedzieć na reżyserskim krześle. Nie chciała, żeby ludzie widzieli, jak ledwo idzie w stronę mikrofonu. Chciała wyglądać dobrze i nie chciała, żeby ktoś się o nią martwił" - relacjonuje wokalista.

Liza Minnelli: Talent w genach 1 / 9 Liza Minnelli urodziła się 12 marca 1946 roku w Los Angeles. Imię rodzice wybrali jej na cześć piosenki Iry Gershwina - "Liza (All the Clouds'll Roll Away)". W 1964 roku Minnelli rozpoczęła karierę muzyczną, podpisując kontrakt z wytwórnią Capitol Records. W tym samym roku wystąpiła u boku swojej matki na jednym z jej koncertów w Londynie. Kilka miesięcy później ukazał się debiutancki album artystki zatytułowany "Liza! Liza!". Płyta sprzedała się w prawie półmilionowym nakładzie. Źródło: Getty Images Autor: Archive Photos udostępnij

"I wtedy dosłownie na pięć minut przed jej wyjściem na scenę, kiedy siedziała już na tym krześle, zarządca sceny zdecydował, że Liza wjedzie jednak na wózku. Była bardzo zdenerwowana. Wyobraźcie sobie jak to jest, gdy na oczach milionów telewidzów zostajesz zmuszony do pokazania się w takim stanie? A właśnie to ją spotkało" - opowiada dalej Feinstein.

I dodaje, że Liza Minnelli, której towarzyszył, w pierwszej chwili odmówiła pokazania się na scenie na wózku inwalidzkim. Potem zmieniła zdanie, ale była roztrzęsiona i zdezorientowana.

Organizatorzy Oscarów jak dotąd nie skomentowali zarzutów Feinsteina.



