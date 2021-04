Oscary 2021: Nowe informacje o gali. Zmiana dotycząca piosenek

93. gala rozdania Oscarów odbędzie się już 25 kwietnia. Organizatorzy ujawnili nowe informacje dotyczące tego, jak dokładnie ma wyglądać hollywoodzkie święto kina. Nowością jest m.in. fakt, że nominowane piosenki usłyszymy w całości przed właściwą galą.

Ceremonia oscarowa może w tym roku zaskoczyć

Producenci ogłosili, że tegoroczna gala będzie poprzedzona wprowadzającym programem "Oscars: Into the Spotlight", a po niej nastąpi podsumowanie - "Oscars: After Dark".



"Sugerujemy, żebyście obejrzeli całość - inaczej przegapicie coś naprawdę nieoczekiwanego i fajnego" - zachęcają w komunikacie.

Nowością jest fakt, że nominowane piosenki usłyszymy nie na gali, ale w programie ją poprzedzającym. Wykonają je Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén i Diane Warren. Wszystkie występy zostaną wcześniej nagrane - cztery na tarasie należącego do Akademii muzeum filmowego, które ma zostać otwarte dla zwiedzających dopiero we wrześniu, a jedna w Húsavík na Islandii.

Przypomnijmy, że o Oscara za najlepszą piosenkę walczą w tym roku: "Fight For You" z filmu "Judas and the Black Messiah", "Hear My Voice" z filmu "Proces siódemki z Chicago", "Húsavík" z filmu "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga", "Io Si" z filmu "Życie przed sobą" i "Speak Now" z "One Night in Miami...".

Oprócz nominowanych piosenek, w 90-minutowym programie poprzedzającym galę widzowie mają m.in. zajrzeć za kulisy ceremonii i przyjrzeć się temu, jak wyglądała droga, która doprowadziła nominowanych artystów do tego wyjątkowego momentu. Z kolei program po ceremonii ma zawierać m.in. wywiady z gwiazdami.



Jak będzie wyglądać tegoroczna gala?

W tym roku głównym miejscem odbywania się oscarowej gali będzie stacja kolejowa Union Station w Los Angeles. Na razie nie wiadomo, jaką dokładnie rolę odegra dotychczasowa lokalizacja - Dolby Theatre, która ma również zostać jakoś wykorzystana. Gwiazdy, które nie będą mogły dotrzeć na uroczystość, mają się łączyć satelitarnie m.in. z Paryża i Londynu.



Organizatorzy gali zapowiadają, że będzie ona jak film i zapewniają, że zachowają wszystkie środki bezpieczeństwa niezbędne w czasach pandemii koronawirusa.



Jak ogłoszono, w roli prezenterów na ceremonii wystąpią takie gwiazdy jak: Angela Bassett, Halle Berry, Don Cheadle, Bryan Cranston, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Reese Witherspoon i Zendaya. Zgodnie z tradycją, statuetki w kategoriach aktorskich wręczą ubiegłoroczni zwycięzcy - Laura Dern, Joaquin Phoenix, Brad Pitt i Renée Zellweger.



Wśród wręczających statuetki znalazł się też koreański reżyser Bong Joon Ho. Jego film "Parasite" triumfował w ubiegłym roku m.in. w kategoriach "najlepszy film międzynarodowy" i "najlepszy film".

Polskim akcentem na oscarowej gali jest w tym roku nominacja dla Dariusza Wolskiego za zdjęcia do filmu "Nowiny ze świata" Paula Greengrassa z Tomem Hanksem w roli głównej.