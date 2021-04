Oscary 2021: Gdzie obejrzeć nominowane filmy?

W nocy z 25 na 26 kwietnia 2021 roku odbędzie się 93. gala rozdania Oscarów. Na kształt i termin ceremonii wpłynęła pandemia koronawirusa Covid-19, przez którą większości nominowanych filmów nie było nam dane zobaczyć w kinach. Na szczęście spora część z nich jest dostępna na platformach VoD. Poniżej krótka lista filmów oraz informacje gdzie możemy je zobaczyć i jakie mają one szanse na złotą statuetkę.

Wideo "Mank": Oficjalny zwiastun

Reklama

Filmy dostępne na platformie Netflix:

"Mank", reż. David Fincher

Reklama

Nominacje:

- Najlepszy film

- Najlepszy reżyser

- Najlepszy aktor pierwszoplanowy (Gary Oldman)

- Najlepsza aktorka drugoplanowa (Amanda Seyfried)

- Najlepsza charakteryzacja i fryzury

- Najlepszy dźwięk

- Najlepsze kostiumy

- Najlepsza muzyka

- Najlepsza scenografia

- Najlepsze zdjęcia

Szanse na statuetki:

Z dziesięcioma nominacjami "Mank" jest tegorocznym rekordzistą, jednak nikt nie wierzy, że to film Davida Finchera zostanie największym wygranym oscarowego wieczoru. Bardzo prawdopodobne są statuetki w kategoriach technicznych: za kostiumy i scenografię, być może także za charakteryzację i zdjęcia. Wydaje się mało prawdopodobne, że Fincher pokona Chloé Zhao, a Gary Oldman - Chadwicka Bosemana lub Anthony'ego Hopkinsa. Amanda Seyfried ma w swojej kategorii absolutnie najmniejsze szanse na wygraną. W nagrodę za "najlepszy film" nie wierzy dosłownie nikt.

Wideo Proces Siódemki z Chicago | Oficjalny zwiastun | Film Netflix

"Proces siódemki z Chicago", reż. Aaron Sorkin

Nominacje:

- Najlepszy film

- Najlepszy aktor drugoplanowy (Sacha Baron Cohen)

- Najlepszy scenariusz oryginalny

- Najlepszy montaż

- Najlepsze zdjęcia

- Najlepsza piosenka

Szanse na statuetki:

Najbardziej prawdopodobna jest statuetka dla Aarona Sorkina za scenariusz, chociaż konkurencja w tej kategorii jest bardzo duża - by wymienić tylko "Minari" i "Obiecującą. Młodą. Kobietę". "Proces Siódemki z Chicago" jest przyjemnym i zrobionym od linijki filmem na ważny temat - dlatego to on stanowi największe zagrożenie dla "Nomandland" w walce o główną nagrodę. Jego popularność udowodniła już nagroda Gildii Aktorów Filmowych dla najlepszej obsady.

Wideo "Ma Rainey: Matka bluesa": Oficjalny zwiastun

"Ma Rainey: Matka bluesa", reż. George C. Wolfe

Nominacje:

- Najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Viola Davis)

- Najlepszy aktor pierwszoplanowy (Chadwick Boseman)

- Najlepsza charakteryzacja i fryzury

- Najlepsze kostiumy

- Najlepsza scenografia

Szanse na statuetki:

Jest niemal pewne, że Chadwick Boseman zostanie trzecim aktorem w historii, który zdobędzie pośmiertnego Oscara. Zagrozić może mu jedynie Anthony Hopkins i jego genialna kreacja w "Ojcu". Z kolei Viola Davis otrzymała już nagrodę Gildii Aktorów Filmowych za rolę pierwszoplanową, jednak wyścig w tej kategorii od lat nie był tak wyrównany - trudno wskazać jednoznaczną faworytkę. Z nominacji technicznych "Matka bluesa" wydaje się mieć największe szanse w walce o Oscara za charakteryzację.

Wideo "Elegia dla bidoków": Oficjalny zwiastun

"Elegia dla bidoków", reż. Ron Howard

Nominacje:

- Najlepsza aktorka drugoplanowa (Glenn Close)

- Najlepsza charakteryzacja i fryzury

Szanse na statuetki:

Jest to ósma nominacja aktorska dla Glenn Close. Czy przyniesie jej ona upragnionego Oscara? Wiele osób wątpi. Po pierwsze jej rola została różnie przyjęta, o czym świadczy m.in. równoległa nominacja do Złotej Maliny. Po drugie konkurencja jest bardzo mocna - eksperci dają większe szanse Marii Bakalovej za "Kolejny film o Boracie" i uważanej za faworytkę Yuh-Jung Youn za "Minari".

"Cząstki kobiety", reż. Kornél Mundruczó

Nominacje:

- Najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Vanessa Kirby)

Szanse na statuetkę:

Każda z nominowanych za kobiecy pierwszy plan otrzymała za swoją rolę po jednej prestiżowej nagrodzie. Vanessa Kirby Puchar Volpi podczas festiwalu w Wenecji, Carey Mulligan wyróżnienie Critics' Choice, Andra Day Złoty Glob, Viola Davis nagrodę Gildii Aktorów, a Frances McDormand nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej. Wygrać może dosłownie każda z nich. Kirby ma pozornie najmniejsze szanse, ale jeśli w jakiejś kategorii ma zdarzyć się niespodzianka, to właśnie w tej.

Wideo "Cząstki kobiety": Oficjalny zwiastun

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nowiny ze świata" [trailer] materiały prasowe

"Nowiny ze świata", reż. Paul Greengrass

Nominacje:

- Najlepszy dźwięk

- Najlepsza muzyka

- Najlepsza scenografia

- Najlepsze zdjęcia

Szanse na statuetki:

Wydaje się, że "Nowiny ze świata" nie są faworytem w żadnej z powyższych kategorii. Cieszy nominacja dla Dariusza Wolskiego za zdjęcia, jednak Oscar powędruje zapewne do jednego z jego konkurentów: Erika Messerschmidta za "Manka" lub Joshuy Jamesa Richardsa za "Nomandland".

"Biały tygrys", reż. Ramin Bahrani

Nominacje:

- Najlepszy scenariusz adaptowany

Szanse na statuetkę:

Sama nominacja dla Ramina Bahraniego za scenariusz "Białego tygrysa" była sporą niespodzianką. Na wygraną nie ma co liczyć. Statuetka powędruje do twórców "Nomandland" lub "Ojca".

Wideo Biały Tygrys | Oficjalny zwiastun | Netflix

Wideo My Octopus Teacher | Official Trailer | Netflix

"Czego nauczyła mnie ośmiornica", reż. Pippa Ehrlich i James Reed

Nominacje:

- Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

Szanse na statuetkę:

Bardzo duże. "Czego nauczyła mnie ośmiornica" nagrodzono do tej pory wyróżnieniami Gildii Producentów Filmowych i Brytyjskiej Akademii Filmowej.

"Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych", reż. Nicole Newnham i James Lebrecht

Nominacje:

- Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

Szanse na statuetkę:

"Obóz godności" nie jest faworytem w tej kategorii, niemniej otrzymał po drodze sporo nominacji do pomniejszych nagród oraz jedno bardzo prestiżowe wyróżnienie: grand prix publiczności podczas festiwalu w Sundance w 2020 roku. Czy wystarczy to, by pokonać "Czego nauczyła mnie ośmiornica" i "Kolektyw"?

Wideo CRIP CAMP: A DISABILITY REVOLUTION | Official Trailer | Netflix | Documentary

"Wyprawa na Księżyc", reż. Glen Keane

Nominacje:

- Najlepszy pełnometrażowy film animowany

Szanse na statuetkę:

Żadne. Oscar w tej kategorii powędruje ponownie do studia Pixar, tym razem za "Co w duszy gra".

Wideo "Wyprawa na Księżyc": Oficjalny zwiastun

"Miłość i potwory", reż. Michael Matthews

Nominacje:

- Najlepsze efekty specjalne

Szanse na statuetkę:

Znikome, chociaż cieszy, że nominację otrzymał skromny film przygodowy, który w pomysłowy sposób nadrabia braki w budżecie.

Wideo "Miłość i potwory": Oficjalny zwiastun

Wideo "Niebo o północy": Oficjalny zwiastun

"Niebo o północy", reż. George Clooney

Nominacje:

- Najlepsze efekty specjalne

Szanse na statuetkę:

Efekty specjalne są bez wątpienia najlepszym elementem nadętej czytanki George’a Clooneya. Jednak wydaje się mało prawdopodobne, by Akademia Filmowa nagrodziła "Niebo o północy" zamiast "Tenet".

"Pięciu braci", reż. Spike Lee

Nominacje:

- Najlepsza muzyka

Szanse na statuetkę:

"Pięciu braci" to jeden z największych tegorocznych oscarowych przegranych. Wróżono nominacje za film, reżyserię oraz role dwójki aktorów (Delroya Lindo i Chadwicka Bosemana), tymczasem skończyło się jedynie na wyróżnieniu muzyki. Wygranej nikt nie wróży. Na zwycięzców w tej kategorii typowani są Atticus Ross, Trent Reznor i Jonathan Batiste za ich pracę przy "Co w duszy gra".

Wideo "Pięciu braci": Oficjalny zwiastun

"Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga", reż. David Dobkin

Nominacje:

- Najlepsza piosenka

Wideo Husavik - My Home Town (Official Video) | Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Szanse na statuetkę:

Wielu ekspertów wskazuje "Húsavík" z "Eurovision Song Contest" jako najlepszą z pięciu nominowanych piosenek. Jednak śledzący rozdania Akademii Filmowej wiedzą, że w tej kategorii wyjątkowo często nie chodzi o jakość. Osobiście żałuję, że nie nominowano "Jaja Ding Dong", innej piosenki z tej produkcji.

Wideo "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga": Oficjalny zwiastun | Netflix

"Życie przed sobą", reż. Edoardo Ponti

Nominacje:

- Najlepsza piosenka

Szanse na statuetkę:

Twórcy liczyli na aktorską nominację dla wracającej na ekrany Sophii Loren. Skończyło się jedynie na wyróżnieniu za piosenkę, nagrodzoną wcześniej podczas ceremonii rozdania Złotych Globów. Jednak jest to tak nieprzewidywalna kategoria, że trudno wskazać jednoznacznego faworyta.

Wideo "Życie przed sobą": Oficjalny zwiastun

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sound of Metal" [trailer] materiały prasowe

Filmy dostępne na platformie Amazon Prime Video:

"Sound of Metal", reż. Darius Marder

Nominacje:

- Najlepszy film

- Najlepszy aktor (Riz Ahmed)

- Najlepszy aktor drugoplanowy (Paul Raci)

- Najlepszy scenariusz oryginalny

- Najlepszy montaż

- Najlepszy dźwięk

Szanse na statuetki:

"Sound of Metal" ma niemal pewne dwie statuetki w kategoriach technicznych, za dźwięk i montaż. Natomiast cztery najważniejsze nominacje raczej na pewno nie przełożą się na złote statuetki. Ulubieniec krytyków Paul Raci może sprawić niespodziankę, ale w kategorii "aktor drugoplanowy" na 99,9% wygra Daniel Kaluuya za "Judas and the Black Messiah".

"Pewnej nocy w Miami...", reż. Regina King

Nominacje:

- Najlepszy aktor drugoplanowy (Leslie Odom Jr.)

- Najlepszy scenariusz adaptowany

- Najlepsza piosenka

Szanse na statuetki:

Debiut reżyserski Reginy King uchodził swego czasu za jednego z faworytów, jednak ostatecznie skończyło się na zaledwie trzech nominacjach. "Pewnej nocy w Miami..." ma szansę jedynie na statuetkę za najlepszą piosenkę. Jej współautorem jest Leslie Odom Jr., nominowany także za rolę piosenkarza Sama Cooke'a w filmie King.

Wideo "Pewnej nocy w Miami" [trailer originalny]

Wideo "Kolejny film o Boracie": Official Trailer

"Kolejny film o Boracie", reż. Jason Woliner

Nominacje:

- Najlepszy aktorka drugoplanowa (Maria Bakalova)

- Najlepszy scenariusz adaptowany

Szanse na statuetki:

Odkryciem "Kolejnego filmu o Boracie" okazała się bułgarska aktorka Maria Bakalova, która wcieliła się w nastoletnią córkę kazachskiego dziennikarza. Chociaż jej szanse na wygraną zmalały po rozdaniu Złotych Globów oraz nagród Gildii Aktorów i Brytyjskiej Akademii Filmowej, wygrana wciąż jest w jej zasięgu. W kategorii scenariuszowej najpewniej skończy się na nominacji, która objęła rekordową liczbę dziewięciu osób.

"Time", reż. Garrett Bradley

Nominacje:

- Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

Szanse na statuetkę:

"Time" zebrało mieszane opinie krytyków, jednak ukazany w nim aktualny problem systemowego rasizmu może okazać się decydującym czynnikiem dla głosujących.

Wideo "Time": Official Trailer

Wideo "Kolektyw" [trailer]

Filmy dostępne na platformie HBO GO:

"Kolektyw", reż. Alexander Nanau

Nominacje:

- Najlepszy film międzynarodowy

- Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

Szanse na statuetki:

W kategorii "filmu międzynarodowego" wszystko rozegra się pomiędzy "Na rauszu" Thomasa Vinterberga i "Aidą" Jasmili Žbanić. Jednak część ekspertów wskazuje "Kolektyw" jako najlepszy dokument.

"Jedyny i niepowtarzalny Ivan", reż. Thea Sharrock

Nominacje:

- Najlepsze efekty specjalne

Szanse na statuetkę:

Trudno wyobrazić sobie, by "Jedyny i niepowtarzalny Ivan" otrzymał nominację za efekty specjalne, gdyby premiera większości konkurencyjnych filmów nie została przeniesiona na kolejne lata z powodu pandemii koronawirusa. W tej kategorii zdarzały się niespodzianki (np. triumf "Ex Machiny" w 2016 roku), ale w tym wypadku takowej nie przewiduję.

Wideo "Jedyny i niepowtarzalny Ivan": Official Trailer

"Baranek Shaun Film. Farmaggedon", reż. Will Beacher i Richard Phelan

Nominacje:

- Najlepszy pełnometrażowy film animowany

Szanse na statuetkę:

Zerowe. Film zebrał średnie recenzje i w porównaniu z pozostałymi nominowanymi wydaje się zwykłym zapychaczem miejsca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Baranek Shaun. Farmageddon" [trailer] materiały dystrybutora

Wideo "Sekret wilczej gromady": Official Trailer

Filmy dostępne na platformie Apple TV:

"Sekret wilczej gromady", reż. Tomm Moore, Ross Stewart

Nominacje:

- Najlepszy pełnometrażowy film animowany

Szanse na statuetkę:

Zerowe. Szkoda, ponieważ będzie to kolejny film Tomma Moore’a, po "Sekrecie księgi z Kells" i "Sekretach morza", który polegnie w starciu z gigantami pokroju Disneya i Pixara. Liczę, że ten niesamowity autor otrzyma kiedyś zasłużonego Oscara, a jego dotychczasową twórczość gorąco polecam.

"Misja Greyhound", reż. Aaron Schneider

Nominacje:

- Najlepszy dźwięk

Szanse na statuetkę:

Żadne. To jedyna nominacja dla filmu wojennego, do którego scenariusz napisał Tom Hanks (także gwiazda produkcji). W tej samej kategorii znalazły się "Sound of Metal" i "Mank". Nie przewiduję niespodzianek.