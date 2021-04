Goście tegorocznej gali wręczenia Oscarów nie będą musieli nosić maseczek

W najbliższą niedzielę 25 kwietnia odbędzie się 93. ceremonia rozdania Oscarów. Organizatorzy zapowiadają, że osoby nominowane do nagrody, ich goście, prezenterzy oraz inni uczestnicy gali nie będą musieli nosić maseczek na twarzy. dotyczy to jednak tylko tej części gali, która będzie pokazywana przez telewizję. Co jeszcze wiadomo o zasadach, które będą obowiązywały podczas tegorocznej uroczystości wręczenia najsłynniejszych nagród filmowych świata?

W Hollywood trwają już przygotowania do oscarowej gali / MARK RALSTON / AFP

Decyzja dotycząca maseczek została podjęta ze względu na widowiskowy charakter ceremonii, która tradycyjnie odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood i będzie transmitowana na żywo. Gdy gala będzie pokazywana przez kamery, jej uczestnicy nie będą musieli zakrywać ust i nosa. Jednak w momencie, gdy nie będą filmowani, od razu zostaną poproszeni o ich założenie. Będzie tak na przykład podczas przerw reklamowych.



Jak podaje Variety.com, liczba osób zasiadających na widowni podczas ceremonii będzie ograniczona do 170. Nie będą to jednak od początku do końca te same osoby. Pandemiczną nowością jest bowiem to, że goście będą uczestniczyć w gali rotacyjnie, by wspomniana liczba 170 osób nie została w żadnym momencie przekroczona, ale by na widowni mogły zasiąść wszystkie ważne osobistości. Jak z kolei donosi "The New York Times", na środki bezpieczeństwa, które między innymi mają ochronić uczestników gali przed zakażeniem koronawirusem, została przeznaczona aż jedna trzecia budżetu całej imprezy. Procedury ochrony przed COVID-19 obejmują więc przygotowanie punktu przeprowadzającego testy PCR i specjalnie opracowany system testowania, aby próg Dolby Theatre mogli przekroczyć tylko ci, którzy będą mieli potwierdzony negatywny wynik.



Podczas wirtualnej konferencji prasowej zorganizowanej przez producentów Oscarów padła zapowiedź, że temat tego, jak pandemia koronawirusa zmieniła świat, także filmowy, będzie obecny przez cały wieczór. Dlatego myślą przewodnią gali będą "Stories Matter", czyli "Opowieści, które mają znaczenie". Producenci zdradzili, że poprosili zaproszonych gości o udzielenie wywiadów, w których opowiedzą oni osobiste historie związane z pandemią. Będą one przedstawione podczas ceremonii w najbliższą niedzielę. Pojawiły się także wytyczne dotyczące dress code’u na oscarowy wieczór. Mając na uwadze doświadczenia z innych gal tego typu, które odbywały się w czasie pandemii, producenci Oscarów zasugerowali uczestnikom, aby unikali casualowego stroju "Dążymy do połączenia inspiracji i aspiracji, co oznacza, że formalny strój jest w porządku, jeśli chcesz wziąć udział w gali, ale swobodny nie" - można było przeczytać w oficjalnych wytycznych, które zostały wysłane razem z zaproszeniem.



93. gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej będzie transmitowana na żywo w niedzielę, 25 kwietnia od godziny 20 czasu (godzina 2 rano 26 kwietnia w Polsce) w telewizji ABC.