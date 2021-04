Anthony Hopkins świętuje zdobycie Oscara z Salmą Hayek

Salma Hayek zamieściła na swoim Instagramie zaskakujący filmik – zabawny taniec radości, jaki wykonuje z Anthonym Hopkinsem w jego domu, by uczcić drugiego Oscara w jego kolekcji. Bawili się przy hicie Leonarda Cohena „Dance Me To The End of Love”.

Salma Hayek świętuje z Anthonym Hopkinsem zdobycie przez aktora Oscara /Salma Hayek /Instagram

Ostatniej niedzieli 83-letni Anthony Hopkins przeszedł do historii jako najstarszy aktor nagrodzony Oscarem dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Drugą statuetkę w karierze przyniosła mu rola w dramacie "Ojciec". Aktor nie wziął udziału w ceremonii rozdania Oscarów, gdyż przebywa w swojej rodzinnej Walii. Dopiero następnego dnia zamieścił na Instagramie specjalne wideo, w którym podziękował za nagrodę.



Wkrótce na Instagramie pojawiło się kolejne nagranie z udziałem Hopkinsa, tyle że na profilu Salmy Hayek. Gwiazdor tańczy na nim, a raczej płynie, w rytm piosenki Leonarda Cohena "Dance Me To The End of Love". Pod koniec filmiku dołącza do niego Hayek, a po chwili wpadają w swoje objęcia.



Aktorka podpisała ich występ następująco: "Świętując z królem Anthonym Hopkinsem jego drugiego Oscara za jego niezwykłą rolę w 'Ojcu'. Z kolei Walijczyk zabrał głos w komentarzu. "Dziękuję królowo za miłość i śmiech. Pamiętny, piękny dzień" - napisał.

Okoliczności odwiedzin aktorki u Hopkinsa nie są znane. Można przypuszczać, że łączy ich przyjaźń. Tym bardziej że w 2003 r. Meksykanka pojawiła się na uroczystości odsłonięcia gwiazdy Hopkinsa na Alei Sław w Los Angeles.



Hopkins podczas pandemii bardzo uaktywnił się na Instagramie. Dużą popularnością cieszył się np. filmik pokazujący, jak aktor umila czas swojemu kotu grą na pianinie.