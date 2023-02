Mastercard OFF CAMERA 2023: Mówiąc obrazem

"Kino to nieustanny zapis historii, kultury i emocji ludzkości. Dzięki filmom możemy przejść się ulicami Paryża z lat 60-tych, poczuć rozterki samurajów, matek, nastolatków, artystów, wejrzeć w życia i rzeczywistości, które już dawno nie istnieją, wymienić się wspomnieniami pomiędzy kontynentami i kulturami" - mówi twórca multidyscyplinarny Tomasz Kuczma, który jest autorem tegorocznej kreacji graficznej Festiwalu.



Key Visual Mastercard OFF CAMERA 2023 jest nowoczesną, graficzną reprezentacją tej pamięci. Jest również hołdem złożonym polskiemu projektowaniu graficznemu. Abstrakcyjne w formie postacie są dalekim echem klasycznych prac Jana Lenicy i Wojciecha Fangora.

Po trudnym, pandemicznym czasie przyszedł więc czas na nowe: odświeżeniu uległy logotyp i identyfikacja wizualna Festiwalu. Towarzyszy im prostsza w formie oprawa graficzna, utrzymana w świeżej, energetycznej, wiosenno-letniej palecie kolorystycznej.

"W Mastercard wierzymy, że przeżycia i emocje to jedne z najbardziej wartościowych rzeczy w życiu. Filmy, dzięki swojej uniwersalności, łączą ludzi na całym świecie, dając im szansę wkroczenia w inną rzeczywistość, a także skłaniają do refleksji nad tym co ważne - dla nas i dla świata. To szczególnie istotne w wyjątkowych czasach, po ponad dwóch latach zmagania się z kryzysami. Teraz bardziej niż dotychczas potrzebujemy skupiać się na tym, co nas łączy i szukać okazji do wspólnego celebrowania pasji i radości. Już od 8 lat, a od 5 jako partner tytularny, z dumą jesteśmy częścią tego wyjątkowego święta kinematografii, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Tegoroczne zmiany w identyfikacji to nowe otwarcie, zastrzyk wiosenno-letniej energii, która - mam nadzieję - udzieli się wszystkim kinomanom" - mówi Jerzy Hołub, Dyrektor marketingu na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

Mastercard OFF CAMERA: Koncepcja artystyczna 2023

Dyrektor Artystyczny Festiwalu, Grzegorz Stępniak:

"Nadchodząca, 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA przypada na czasy wyjątkowo skomplikowane. Kryzysy ekonomiczne, gospodarcze, polityczne, kulturowe i pobliska wojna wyznaczają dojmującą i codzienną rzeczywistość, od jakiej coraz trudniej, choćby na chwilę, się oderwać"

"Wierzymy jednak niezmiennie, że kino ze swoją szczególną mocą opowiadania wciągających historii i poprzez ukazywanie na dużym ekranie perypetii ludzi tak bardzo od nas rożnych, ma nie tylko rozrywkowe, ale i ściśle społeczne funkcje. Podstawową z nich jest nieustanne uczenie empatii, poprzez otwieranie się na doświadczenia i losy innych".

"Mamy więc nadzieję, że wyjątkowe, starannie wyselekcjonowane filmy, pokazywane zarówno w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" i Polskich Filmów Fabularnych, stałych i zupełnie nowych festiwalowych sekcjach, które przyglądają się bliżej kinu kobiet, rodzinie i jej nowym formom, technologii oraz jej związkom z naturą i kulturą czy zmianom w obrębie gatunku sensacyjno-przygodowego, pokażą naszym widzkom i widzom różne sposoby i modele życia. Oraz, przede wszystkim, znacząco wpłyną na ich wrażliwość i staną się tak bardzo wszystkim potrzebną lekcją empatii i współodczuwania".

Zdjęcie "Kino to pamięć ludzkości" / materiały prasowe

