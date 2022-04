Znamy film otwarcia 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

"Być albo nie być" - w warunkach wojennych te słowa nabierają zupełnie nowych odcieni. Film ukazuje historie "dzieci rewolucji, naiwnych buntowników, marzycieli brutalnie wyrwanych ze snu" - jak opisuje swoich rówieśników reżyserka teatralna Roza Sarkisian. Kilka miesięcy przed rosyjską inwazją na Ukrainę grupa młodych ludzi przygotowuje spektakl, w którym Szekspir przemówi językiem ich własnych wątpliwości, lęków i marzeń. Stoją za tym różne doświadczenia "generacji Majdanu". Jedni przepracowują traumy po powrocie z wojny w Donbasie, inni mierzą się z pytaniami, o co tak naprawdę toczy się ukraińska walka i jak powinien zmienić się ich kraj. Teraz życie, teatr i kino na moment stają się jednym, a my jesteśmy świadkami emocjonującej psychodramy.

Reklama

"Nie mogliśmy podjąć innej decyzji. Otwieramy festiwal filmem, który nie opowiada wprost o strasznych wydarzeniach w Ukrainie, bo co dopiero został skończony, ale dramatycznie i dojmująco uderza w nas obrazem pokolenia, dla którego hamletowskie rozterki nie są szkolną analizą tekstu" - uzasadnia Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. - "Inauguracja festiwalu tym filmem to jednoznaczny sygnał, że od pierwszych festiwalowych chwil zamierzamy podkreślić naszą solidarność z narodem ukraińskim wobec rosyjskiego agresora".

Zdjęcie Kadr z filmu "Syndrom Hamleta" / materiały prasowe

Film został ukończony tuż przed wybuchem wojny w 2022 roku, a w świetle aktualnych wydarzeń nie pozwala przestać myśleć o losach bohaterów. "Dziś troje naszych bohaterów: Katia, Sławik i Roman walczy w szeregach ukraińskiej armii. Rodion, który jest stylistą, szyje teraz mundury wojskowe. Z kolei Oksana od roku jest w Warszawie i pracuje jako aktorka w Teatrze Powszechnym" - opowiada Elwira Niewiera , współreżyserka filmu.

"Jesteśmy z naszymi bohaterami w ciągłym kontakcie, ta barbarzyńska wojna, jaka ma miejsce w Ukrainie jest tak niewyobrażalnie bolesnym doświadczeniem, że najważniejsze co możemy teraz zrobić to maksymalnie ich wspierać. Od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pomagamy naszym bohaterom, szczególnie tym, którzy walczą. Wysłaliśmy im wiele transportów z najpotrzebniejszym sprzętem wojskowym oraz medycznym" - dodaje Piotr Rosołowski , współreżyser i autor zdjęć.

Zdjęcie Kadr z filmu "Syndrom Hamleta" / materiały prasowe

Dokument "Syndrom Hamleta" otworzy Krakowski Festiwal Filmowy oraz weźmie udział w dwóch filmowych konkursach: międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych oraz w konkursie polskim. To trzecia wspólna produkcja wybitnego polskiego duetu reżyserów, Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. Poprzednie, "Książę i dybuk" oraz "Efekt domina" były doceniane i nagradzane na międzynarodowych festiwalach na całym świecie.

"Efekt domina" przyniósł twórcom m.in. nominację do Paszportu Polityki a także nagrody najważniejszych festiwali dokumentalnych takich jak Krakowski Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych w Budapeszcie, Visions du Reel w Szwajcarii, Golden Apricot w Armenii, DokuFest w Kosowie czy DOK Leipzig w Lipsku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Efekt domina" [trailer]

"Książę i dybuk" wśród licznych nagród zdobył m.in. Orła - Polską Nagrodę Filmową w kategorii najlepszy film dokumentalny i nagrodę Venezia Classici na festiwalu w Wenecji dla najlepszego filmu o kinie.

Wideo Książę i dybuk. The Prince and the Dybbuk. Zwiastun. Trailer

Piotr Rosołowski jest także utytułowanym operatorem filmowym m.in. współautorem nominowanych do Oscara: dokumentu "Królik po berlińsku" (reż. Bartosz Konopka ) oraz krótkometrażowego filmu "On the Line" w reżyserii Reto Caffiego.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do Oscara - nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego (fabuła, animacja, dokument) i pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje filmy do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach. Festiwal kwalifikuje także do nagród BAFTA w kategoriach krótkiego dokumentu i fabuły.

Zobacz również:

"Mumia": Reżyser żałuje filmu z Tomem Cruisem

Ewa Wiśniewska ma już 80 lat: Uroda przemija, nie warto się ekscytować

Jack Nicholson: Ostatni z wielkich

Carmen Electra: Królowa parodii w bikini