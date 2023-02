Milowe kroki w karierze Viki Gabor od początku i niezmiennie związane są z programami pokazywanymi w Telewizji Polskiej. Polacy dowiedzieli się szerzej o utalentowanej nastolatce w 2019 r., gdy wystąpiła w drugim sezonie "The Voice Kids", zajmując w nim drugie miejsce. Później nie tylko wygrała polskie eliminacje do Eurowizji Junior 2019, ale też zatriumfowała w tym międzynarodowym konkursie. Teraz Viki Gabor i TVP piszą kolejny wspólny rozdział.

TVP pokaże nieznane fakty z dzieciństwa Viki Gabor

Od listopada realizowane są zdjęcia do serialu dokumentalnego o piosenkarce. Projekt nosi tytuł "Viki Gabor: Mój świat". Kamera towarzyszy jej w codziennych obowiązkach, pokazując, jak artystka przygotowuje się do wydania nowej płyty, jak również do czekającego ją egzaminu ośmioklasisty. Serial wzbogacony jest też licznymi wspomnieniami dotyczącymi nieznanych faktów z dzieciństwa Gabor oraz jej życia rodzinnego.

W dokumencie nie zabraknie wywiadów z członkami rodziny Viki, jej menedżerami i innymi osobami współpracującymi z nią zawodowo. Ostatni - dziewiąty odcinek serii będzie zapisem ekskluzywnego koncertu artystki.

Na konferencji ramówkowej 15-letnia gwiazda zdradziła, że wkrótce leci z ekipą filmową do Londynu.

Dokument będzie dostępny na TVP VOD od 17 kwietnia.