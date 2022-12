Jeremy Clarkson: Marsz wstydu Meghan

Clarkson napisał w tekście, który wywołał tyle protestów, że nienawidzi Meghan "na poziomie komórkowym". "W nocy nie jestem w stanie spać, ponieważ leżę tam, zgrzytając zębami i marząc o dniu, w którym ona jest zmuszona do paradowania nago po ulicach każdego miasta w Wielkiej Brytanii, podczas gdy tłumy skandują 'Wstyd!' i rzucają w nią grudkami ekskrementów" - napisał, nawiązując do pamiętnej sceny z serialu "Gra o tron", w której grana przez Lenę Headey Cersei Lannister zostaje zmuszona do marszu wstydu nago ulicami Królewskiej Przystani.

Felieton ukazał się 16 grudnia, następnego dnia po premierze drugiej i ostatniej części serialu Netflixa "Harry i Meghan" , w którym książęca para przedstawia swoją wersję wydarzeń prowadzących do tego, że na początku 2020 roku zrezygnowała z pełnienia obowiązków w rodzinie królewskiej.