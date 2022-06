"Spacey Unmasked" ma być "sądowym spojrzeniem na jednego z najbardziej wpływowych i szanowanych aktorów świata" - brzmi oficjalna zapowiedź produkcji.

Film pokaże życie Spaceya "od dzieciństwa, przez wyjątkowy sukces na Broadwayu i osiągnięcie sławy, aż po spektakularny upadek". Twórcy dokumentu przypominają, że Spacey jest obecnie bohaterem sądowych pozwów, oskarżających go o molestowanie seksualne.

"Dwuczęściowy film zbada [sądowe] postępowanie wobec Spaceya, jak wpłynęło na innych oraz [wyjawi] powody, dlaczego [ofiary] zdecydowały się w końcu przerwać milczenie".

Kevin Spacey chce udowodnić swoją niewinność

Przypomnijmy, że Kevin Spacey stanął w ubiegłym tygodniu przed przed sądem magistrackim londyńskiej gminy Westminster.. 62-letni gwiazdor jest oskarżony o cztery napaści na tle seksualnym na trzech mężczyzn na terenie Wielkiej Brytanii.

Spacey został oskarżony o dwie napaści na tle seksualnym na czterdziestokilkuletniego obecnie mężczyznę, do których miało dojść w Londynie w marcu 2005 roku, napaść w sierpniu 2008 roku w Londynie na trzydziestokilkuletniego obecnie mężczyznę oraz "doprowadzenie do penetracyjnej czynności seksualnej bez jego zgody", a także napaść na kolejnego mężczyznę, również obecnie po 30. roku życia, do której miało dojść w kwietniu 2013 roku w Gloucestershire.

Koronna Służba Prokuratorska (CPS) już pod koniec maja poinformowała, że zgromadziła dowody pozwalające na postawienie zarzutów w tych sprawach, ale formalnie Spacey mógł zostać oskarżony dopiero po przekroczeniu granicy Wielkiej Brytanii. 62-letni aktor zapowiedział wówczas, że dobrowolnie stawi się przed sądem, aby odpowiedzieć na zarzuty i dodał, że jest w stanie udowodnić swoją niewinność.

Kevin Spacey: Molestował 14-latka?

Problemy uwielbianego niegdyś gwiazdora zaczęły się w 2017 roku, gdy na fali ruchu #MeToo aktor Anthony Rapp oskarżył go o molestowanie seksualne. Do incydentu miało dość 30 lat wcześniej, kiedy Rapp miał 14 lat. Oskarżyciel twierdził, że Kevin Spacey złapał go za pośladki i położył go na łóżku podczas przyjęcia, które wydał w swoim domu. Gwiazdor zaprzeczył, by taka sytuacja miała miejsce.

Potem ujawniło się jednak znacznie więcej innych osób, które zarzuciły mu niewłaściwe zachowanie. Wśród nich byli członkowie ekipy "House of Cards", dlatego aktor został zwolniony z tej produkcji. Do władz londyńskiego teatru The Old Vic, którego Spacey był dyrektorem artystycznym w latach 2005-2013, dotarły zgłoszenia od 20 poszkodowanych osób.

Spacey jest dwukrotnym zdobywcą Oscara za role w filmach "Podejrzani" oraz "American Beauty" . Wystąpił także w takich filmach jak "Siedem", "Tajemnice Los Angeles", "Glengarry Glen Ross", "Baby Driver", a także w serialu Netflixa "House of Cards" . W 2016 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego.

