Dziesięcioodcinkowy serial "Secrets of Playboy" , który jest emitowany w sieci A+E Networks od 24 stycznia, wypełniony jest wywiadami, jakie twórcy dokumentu przeprowadzili z osobami z otoczenia Hugh Hefnera .



Wśród nich znalazła się Holly Madison, jego była partnerka. Ich wspomnienia przyniosły wiele szokujący informacji. Hefner miał zbierać "haki" na kobiety mieszkające z nim w jego willi, by w razie potrzeby szantażować je np. nagimi zdjęciami. Sposobem na zachęcanie kobiet do seksu, było podawanie im mocnych narkotyków i alkoholu.

Reklama

Według relacji, "Hef" miał też dążyć do tego, by jego "przyjaciółki" miały jak najmniejszą styczność ze światem zewnętrznym. To niektóry z zarzutów, jakie padły pod adresem twórcy magazynu "Playboy".



Wideo Insiders Describe “Pig Night” | Secrets of Playboy | Mondays at 9pm on A&E

"Serial zawiera oskarżenia o seksualne nadużycia pod adresem Hugh Hefnera i innych osób z nim związanych. Większość z nich nie była przedmiotem sądowych śledztw, nie mogą więc być prawnym dowodem winy" - takie oświadczenie widnieje w zakończeniu każdego odcinka "Secrets of Playboy".

Najpierw skręt, potem łóżko

W wyemitowanym 4 kwietnia 12. odcinku serialu, o kontaktach z Hefnerem opowiedziały modelki "Playboya" Audrey Huskey i Susie Krabacher.

Pierwsza z nim opisała scenę gwałtu, jakiego dopuścił się na niej Hefner w 1994 roku. 'Od razu po tym, jak pokazał mi zdjęcia z testowej sesji dla 'Playboya', zaprowadził mnie do łózka" - wspomina Huskey, dodając, że najpierw Hefner zapalił skręta, a następnie ściągnął spodnie.

"Nagle był na mnie a ja zamarzłam. Nic nie powiedziałam. Nie wyraziłam zgody" - wspomina Huskey, która po traumatycznej nocy zdecydowała się na opuszczenie Los Angeles. Kiedy dotarła do domu, znalazła w skrzynce list z... rozwiązaniem umowy.

Z kolei Susie Krabacher opowiedziała, że dziewczyny Hefnera były zmuszane do udzielania się towarzysko na licznych imprezach organizowanych przez wydawcę "Playboya". "Jeśli byłaś zbyt trudna i sprawiałaś kłopoty, pozbywano się ciebie" - opisała świat, który stworzył Hefner, dodając, że bywanie na imprezach oznaczało przymus flirtu ze znacznie starszymi mężczyznami.



Była dziewczyna Hugh Hefnera dokonała aborcji

Szokujące szczegóły współżycia z Hugh Hefnerem przedstawiły też bliźniaczki Karissa i Kristina Shannon, które poznały Hugh Hefnera jako 18-latki. Wydawca "Playboya" miał w tym czasie 83 lata.

Pracując jako kelnerki w jednej z restauracji na Florydzie, zostały zaproszone na próbne zdjęcia do "Playboya". Dziewczyny wpadły w oko ówczesnej partnerce Hefnera, Holly Madison, która zainteresowała ponętnymi bliźniaczkami samego Hefnera.



Szef "Playboya" zaprosił siostry Shannon, by zamieszkały w jego słynnej rezydencji. "Nie myślałyśmy, że 80-letni mężczyzna sypia z tymi wszystkimi dziewczynami" - wspominają po latach 32-letnia dzisiaj Karissa i Kristina Shannon.

Kilka miesięcy po przeprowadzce do Los Angeles, siostry świętowały 19. urodziny. "Tej nocy wszystko zrozumiałyśmy" - opowiada Karissa.

"Po tej nocy poczułam, że moje ciało dalej należy już do mnie. Czułam się wykorzystana" - dodaje Kristina, ujawniając, że Hefner zaraził je chorobą weneryczną. "Złapałyśmy chlamydiozę" - mówi.

Karissa dodała, że Hefner nie używał środków antykoncepcyjnych. Pewnego dnia zorientowała się, że jest w ciąży. Nie mówiąc nic Hefnerowi, zdecydowała się na aborcję. "Za każdym razem, gdy to z nim robiłam, to był gwałt. (...) Jestem szczęśliwa, że zdecydowałam się na aborcję" - przyznała po latach.

Hugh Hefner: Seks po 80-tce

Hugh Hefner, którego imperium składało się m.in. ze sztandarowego miesięcznika, telewizji, filmów, a także klubów i rezydencji, czasami był określany jako bardzo zainteresowany seksem Piotruś Pan. W jego legendarnej rezydencji o nazwie Playboy Mansion mieszkało nawet siedem młodych blondynek, co pokazano w emitowanym od 2005 do 2010 roku reality show "Króliczki Playboya".

Hugh Hefner: Hedonista 1 / 5 W wieku 91 lat zmarł w środę założyciel "Playboya" Hugh Hefner, który w latach 60. pomógł zapoczątkować rewolucję seksualną swoim przełomowy magazynem dla mężczyzn i zbudował wokół niego imperium biznesowe. Agencja AP nazywa Hefnera "palącym fajkę hedonistą". Grupa medialna Playboy Enterprises poinformowała, że Hefner zmarł w swoim domu. Źródło: East News Autor: John G. Zimmerman Archive / Everett Collection udostępnij

Hefner chwalił się, że dzięki viagrze mógł cieszyć się seksem jeszcze w wieku ponad 80 lat. "Nigdy nie dorosnę. Dla mnie liczy się tylko bycie młodym" - powiedział w wywiadzie udzielonym CNN w wieku 82 lat.



Zmarł w 2017 roku w wieku 91 lat. Przyczyną śmierci Hefnera był zawał serca i niewydolność oddechowa. Współtwórca "Playboya" był również zakażony bakterią E.coli, zdiagnozowano także u niego pośmiertnie sepsę.



Zobacz również:

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką