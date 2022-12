Robert Downey Jr. miał sześć lat, gdy ojciec podał mu marihuanę

filmy dokumentalne

Hollywoodzki gwiazdor, który latami zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, ujawnił, kto wciągnął go w szpony nałogu. Jak się okazuje, był to jego ojciec - aktor i reżyser Robert Downey Sr. Słynny filmowiec wprowadził syna nie tylko do świata kina, ale i używek. "Dorastałem w rodzinie, w której wszyscy brali narkotyki" - przyznał Downey Jr. Efekt był taki, że już w wieku 8 lat był uzależniony od marihuany.

Robert Downey w 2016 roku w Berlinie /Matthias Nareyek /Getty Images