Rihanna znów przeżywa hossę - zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Słynna piosenkarka w maju urodziła swoje pierwsze dziecko, a w listopadzie wydała dwa nowe single. Piosenki "Lift Me Up" oraz "Born Again", które znalazły się na ścieżce dźwiękowej kinowego hitu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" , to jej pierwsze od sześciu lat nowe utwory. Wcześniej ogłoszono zaś, że artystka będzie główną gwiazdą 56. edycji Super Bowl Halftime Show, czyli legendarnego koncertu, który rokrocznie odbywa się w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo ligi NFL.

Apple TV zrealizuje dokument o Rihannie

To jednak nie koniec ważnych wydarzeń w życiu Rihanny. Jak wynika z doniesień "The Sun", piosenkarka podpisała właśnie lukratywny kontrakt z serwisem streamingowym Apple TV+. Umowa dotyczy realizacji filmu dokumentalnego poświęconego wokalistce. "Jest ogromny apetyt na wszystko, co ma związek z Rihanną, zwłaszcza, że nadciąga jej wielki powrót na scenę. W świecie muzyki Rihanna to potężna siła, z którą trzeba się liczyć. Nie dziwi więc, że firma Apple zapłaciła miliony" - stwierdził w rozmowie z gazetą pragnący zachować anonimowość przedstawiciel branży muzycznej.

Osią tego dokumentu ma być szumie zapowiadany występ piosenkarki na Super Bowl. Pojawią się w nim nagrania z prób i przygotowań wokalistki do tego wydarzenia oraz materiały dokumentujące to, "jak naprawdę wygląda jej życie jako świeżo upieczonej mamy i artystki, która w wielkim stylu wraca na estradę". "Rihanna chce, żeby świat zapamiętał, dlaczego jest w czołówce współczesnych gwiazd muzyki rozrywkowej. Super Bowl to jedna z największych, o ile nie największa scena na świecie, więc jej show będzie z całą pewnością wyjątkowe" - zapowiada źródło "The Sun".

W 2018 roku Rihanna odrzuciła propozycję występu w Super Bowl, aby okazać solidarność z Colinem Kaepernickiem, byłym już zawodnikiem drużyny San Francisco 49ers. Sportowiec z powodu swojego protestu znalazł się na czarnej liście NFL. Trzy lata wcześniej, tuż przed rozpoczęciem meczu, ukląkł on na murawie w czasie odśpiewania narodowego hymnu, by w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec niesprawiedliwości społecznej, systemowego rasizmu i brutalności policji wobec czarnoskórych Amerykanów.

