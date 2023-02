W programie zostanie zaprezentowany także uznawany za pierwszy fabularny film Trinh T. Minh-ha "Opowieść o miłości" (A Tale of Love, USA 1995, 107 min), który jest luźną adaptacją powieści poetyckiej Opowieść o Kieu (Kim Van Kieu), tak popularnej w Wietnamie jak historia o Romeo i Julii w kulturze Zachodu. Trinh przenosi tę opowieść do współczesnych czasów, tworząc postać Kieu jako współczesnej pisarki, imigrantki z Wietnamu mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, pracującej także jako modelka. Voyeuryzm, erotyczna przyjemność wzrokowa, są wątkami, które organizują narrację filmu i składają się na zmysłowe, emocjonalne i intelektualne zobrazowanie miłości.

Wywiad jako "przerywanie władzy mówienia"

Hybrydyczność formy "Opowieść o miłości" (A Tale of Love, USA 1995) jest związana także z odczytaniem rozbudowanych dialogów między bohaterami jako wywiadów. Wywiad "przerywa władzę mówienia, wytwarza luki i objazdy, zapraszając do poruszania się w danym momencie w więcej niż jednym kierunku" - mówi Trinh T. Minh-ha, cytowana przez prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, współkuratorkę retrospektywy, w książce "Refleksje zza kamery. Reżyserki o kinie i formie filmowej".

W prezentowanym w ramach retrospektywy "Imię Viet nazwisko Nam" (Surname Viet Given Name Nam, USA 1989) wywiady z Wietnamkami, przetłumaczone na francuski, a następnie na angielski, posłużyły do stworzenia scenariusza filmu. Reżyserka zaprosiła do odtworzenia tak zebranych wypowiedzi imigrantki z Wietnamu mieszkające w USA. Aspekt odegrania zarejestrowanych wypowiedzi przez osoby, w których tekst wywołuje żywą emocjonalną reakcję, sprawia, że film łączy w sobie elementy fikcji i filmu dokumentalnego.