Szczegóły retrospektywy podał zespół prasowy festiwalu MDAG w czwartkowym komunikacie. Jak podkreślił, niedawne "ukazanie się polskiego przekładu dzienników amerykańskiej intelektualistki, wspomnień o niej oraz biografii świadczą o ciągłym zainteresowaniu jej twórczością i bezkompromisowym sposobem życia". "Tymczasem bogata i różnorodna twórczość filmowa Susan Sontag, korespondująca z jej pisarstwem, pozostaje w Polsce nadal niemal nieznana. W ramach 19. Millennium Docs Against Gravity chcemy uzupełnić tę lukę i zaprezentować filmy eseistki i miłośniczki kina, których znajomość pozwala uzupełnić rozumienie jej myśli o obrazach, które kształtują naszą kulturę oraz sposób widzenia świata" - czytamy.

Nieznana twórczość filmowa Susan Sontag

W komunikacie przekazano, że w ramach retrospektywy zaprezentowane zostaną m.in. wyreżyserowany przez Sontag dokument "Ziemie obiecane", "realizowany w październiku 1973 roku w Izraelu odpierającym atak koalicji Syrii i Egiptu podczas trwającej dwadzieścia dni wojny Yom Kippur".



W "Ziemiach obiecanych", nad którym Sontag pracowała wraz z partnerką Nicole Stéphane, odpowiadającą za jego produkcję, zintegrowane zostały warstwy obrazów wojny i wypowiedzi, w których dominują opozycyjne izraelskie stanowiska reprezentowane przez Yorama Kaniuka, pisarza i przyjaciela autorki, oraz Juwala Ne’emana, fizyka, wojskowego, późniejszego ministra ds. Nauki i Rozwoju Izraela. Oddają złożoną rzeczywistość ziemi, którą obiecano zbyt wielu ludziom. Sontag zrealizowała "Ziemie obiecane", przerywając intensywną pracę nad jej najbardziej znaną książką "O fotografii", wydaną finalnie w 1977 roku.

W 1993 roku Sontag zdecydowała się na wyjazd do Sarajewa w odpowiedzi na sugestię jej syna Davida Rieffa, który przebywał w mieście, relacjonując wojnę. Jak podkreślała autorka w wywiadach, w wyniku konsultacji z lokalną społecznością zdecydowała się wyreżyserować sztukę teatralną "Czekając na Godota" Samuela Becketta. Widzowie 19. MDAG będą mogli zobaczyć film "Czekając na Godota... w Sarajewie" ("Waiting for Godot... in Sarajevo"), współreżyserowany przez Sontag wraz z Nicole Stéphane, będący antywojennym gestem i hołdem złożonym mieszkańcom miasta. W programie retrospektywy ujęty także został zrealizowany w Wenecji film "Zwiedzanie bez przewodnika" ("Unguided Tour", 1993) Sontag inspirowany jej książką "I, Etcetera", który wymyka się jasnym rozróżnieniom na kino faktów i kino fikcji.

Widzowie będą mogli zobaczyć filmy, jak pisała sama autorka, inspirowane twórczością Ingmara Bergmana - "Duet dla kanibali" ("Duet for Cannibals"), debiut filmowy zrealizowany w 1969 roku w Szwecji i jej kolejne dzieło "Brat Carl" ("Brother Carl") z 1971 roku.

Zdjęcie Scena z filmu "Brat Carl" / Millennium Docs Against Gravity / materiały prasowe

Aby dopełnić kontekst twórczości Sontag w programie znajdzie się między innymi film "Town Bloody Hall" Donna Alana Pennebakera i Chrisa Hegedusa (1979), będący utrzymaną w duchu direct cinema rejestracją debaty, która miała miejsce 30 kwietnia 1971 w nowojorskim ratuszu między feministkami i krytyczkami kultury Germaine Greer, Jill Johnston, Jacqueline Ceballos, Dianą Trilling i zgryźliwym Normanem Mailerem, wpisującą się w historię drugiej fali feminizmu. Spotkaniu przysłuchiwała się Susan Sontag. Uzupełnieniem programu będzie także biograficzny film "W sprawie Susan Sontag" ("Regarding Susan Sontag") Nancy Kates, który przybliża historię życia bohaterki naszej retrospektywy.

Wideo W sprawie Susan Sontag (2014) - trailer HBO

Organizatorzy festiwalu podkreślili, że program retrospektywy twórczości Susan Sontag "jest pierwszą tak szeroką prezentacją filmowego dorobku amerykańskiej eseistki w Polsce i jedną z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej". "W ubiegłym roku jej twórczość filmowa była prezentowana w ramach Ji.hlava International Documentary Film Festival, które jest wraz z Millennium Docs Against Gravity członkiem federacji europejskich festiwali filmowych Doc Alliance" - przypomnieli.

19. festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 12-22 maja w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy i Łodzi. Część online wydarzenia potrwa od 24 maja do 5 czerwca.



Kim była Susan Sontag?

Urodzona w 1933 roku w Nowym Jorku Susan Sontag - autorka esejów, sztuk, krótkich opowiadań i powieści, obrończyni praw człowieka - uważana była za jedną z najbardziej znaczących intelektualistek XX wieku. Wzbudzała emocje, słynęła z prowokowania do najgorętszych dyskusji. Otwarcie krytykowała Amerykę, była feministką, popierała kontrkulturę, podróżowała na komunistyczną Kubę i do obleganego przez Amerykanów Wietnamu.



Sontag napisała m.in. powieści: "Zestaw do śmierci", "Miłośnik wulkanów", "W Ameryce". Zaliczana do grona twórców i teoretyków postmodernizmu pisarka studiowała na uniwersytetach w Berkeley, Chicago i Oksfordzie, wykładała literaturę i filozofię na wielu uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Harvarda. Do jej najbardziej znanych tekstów eseistycznych zaliczają się m.in.: "O fotografii" (1977) i "Choroba jako metafora" (1978).

Sontag pod koniec lat 80. przewodniczyła amerykańskiemu PEN Clubowi. W latach 80. dała się także poznać jako zwolenniczka "Solidarności". Od 1993 do 1996 roku przyjeżdżała kilkakrotnie do Bośni i mieszkała w Sarajewie, otrzymała honorowe obywatelstwo tego miasta. Chorowała na nieuleczalną formę białaczki. Zmarła w 2004 roku w wieku 71 lat.



