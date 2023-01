Pamela Anderson: Jack Nicholson uprawiał przy mnie seks z dwiema kobietami

Pamela Anderson szykuje się do premiery autobiografii oraz poświęconego jej dokumentu. Choć oba tytuły ukażą się dopiero za kilka dni, media zdążyły już dotrzeć do ich co bardziej sensacyjnych fragmentów, w których aktorka ujawniła sporo szczegółów dotyczących jej płomiennych romansów i wieloletniej pracy w show-biznesie.



Nie omieszkała ona przy tym zdradzić pewnych niewygodnych faktów na temat kilku wpływowych mężczyzn. Stevena Seagala oskarżyła o to, że podczas castingu do filmu "Liberator" zaproponował jej rolę w zamian za seks, wyznała też, że Sylvester Stallone oferował jej mieszkanie i auto w zamian za to, że będzie jego "dziewczyną numer jeden".

O kolejnych frapujących szczegółach na temat swojej barwnej przeszłości aktorka opowiedziała w obszernym wywiadzie udzielonym magazynowi "Variety". Anderson podzieliła się z czytelnikami m.in. anegdotą związaną z jej wizytą na Kremlu. Znana z zaangażowania w działalność na rzecz ochrony zwierząt gwiazda napisała do Władimira Putina list, w którym zaapelowała o wstrzymanie importu wyrobów z fok.



Wiadomość ta najwyraźniej zrobiła na rosyjskim przywódcy wrażenie, bo rok później taki zakaz w Rosji wprowadzono. Wkrótce potem aktorka została zaproszona do Moskwy. "Byłam na Kremlu, siedziałam przy jednym stole z tymi wszystkimi ważnymi politykami. Putin wszedł do pokoju tylko raz, ale wiedział o wszystkim, co się tam działo. Dostawałam wiadomości od innych osób, z których wynikało, że był bardzo zadowolony z mojej obecności" - relacjonowała Anderson.

Pamela Anderson: Przyłapałam Jacka Nicholsona na seksie w łazience

Gwiazda "Słonecznego patrolu" w wywiadzie postanowiła też zdradzić sekret kolejnego gwiazdora Hollywood. Chodzi o Jacka Nicholsona , którego Anderson przyłapała kiedyś w łazience Rezydencji Playboya w Los Angeles na seksie z "dwiema pięknymi kobietami".

"Wszyscy chichotali, całowali się i ślizgali po sobie. Podeszłam do umywalki, aby poprawić błyszczyk. Próbowałam unikać kontaktu wzrokowego i udawać, że niczego nie widzę, ale nie mogłam się powstrzymać. W pewnym momencie nasze spojrzenia spotkały się w odbiciu lustrzanym. Myślę, że to doprowadziło go do finału, bo wydał zabawny dźwięk, uśmiechnął się i powiedział: 'Dziękuję skarbie'" - opisała zdarzenie Anderson.

Aktorka wróciła też wspomnieniami do nocy, którą spędziła przed dekadą z Julianem Assangem, kontrowersyjnym dziennikarzem, programistą i twórcą portalu "WikiLeaks", ujawniającym tajemnice polityki krajów zachodnich. Do spotkania doszło wówczas, gdy Assange przebywał w ambasadzie Ekwadoru w Londynie po tym, jak w 2012 roku kraj ten zaoferował mu azyl.



"To było niesamowicie romantyczne i inspirujące spotkanie. On jest prawdziwym pasjonatem życia. Wszystko, co mówi, budzi fascynację. Pojawiła się między nami nić porozumienia. Rozmawialiśmy całą noc, piliśmy mezcal, śmialiśmy się i opowiadaliśmy sobie różne historie" - zdradziła Anderson.