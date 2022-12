Nowy dokument Harry'ego i Meghan. Znów będą kontrowersje?

O księciu Harrym i jego żonie Meghan Markle mówi się ostatnio przede wszystkim w kontekście kontrowersji, jakie wywołał szeroko komentowany dokument, opowiadający o kulisach ich odejścia z brytyjskiego dworu. Choć emocje związane z premierą tytułu "Harry i Meghan" jeszcze nie opadły, na horyzoncie pojawiła się właśnie kolejna produkcja będąca efektem współpracy Sussexów z Netfliksem.



"Live to Lead": Kolejny owoc współpracy Harry'ego i Meghan z Netfliksem

Streamingowy gigant zaprezentował zapowiedź serialu dokumentalnego "Live to Lead". Traktuje on o działalności współczesnych przywódców społecznych i aktywistów, którzy "dokonują refleksji nad swoim dziedzictwem, dzieląc się przesłaniem odwagi, współczucia, pokory i nadziei".

W dokumencie znalazły się wywiady z takimi postaciami, jak nieżyjąca już sędzia Sądu Najwyższego USA Ruth Bader Ginsburg, szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg, prawniczka i feministka Gloria Steinem oraz działacz na rzecz ruchu przeciwko apartheidowi i były sędzia Trybunału Konstytucyjnego RPA Albie Sachs.



"Inspiracją były słowa Nelsona Mandeli, który powiedział kiedyś: 'W życiu liczy się nie tylko to, że po prostu żyliśmy, lecz to, co zrobiliśmy dla innych'. To opowieść o ludziach, którzy dokonali odważnych wyborów" - mówi w zwiastunie dokumentu książę Harry. "A dokonali ich, by walczyć o zmiany, zostać naszymi liderami i nas inspirować" - dodaje Meghan. Wraz ze zwiastunem ujawniono też datę premiery serialu. Trafi on do katalogu Netfliksa 31 grudnia.

Wideo "Live to Lead": Official Trailer

"Live to Lead" to kolejny owoc współpracy, jaką w 2020 roku popularna platforma streamingowa podjęła z książęcą parą. Meghan i Harry podpisali wówczas z Netfliksem lukratywny kontrakt, w ramach którego należąca do nich firma produkcyjna Archewell Productions miała tworzyć programy edukacyjne i dokumenty.



W kwietniu zeszłego roku fundacja Invictus Games Foundation ogłosiła, że trwają prace nad serialem dokumentalnym opowiadającym o "Igrzyskach Niezwyciężonych" - międzynarodowych zawodach sportowych dla żołnierzy i rannych w misjach weteranów wojennych. Za kamerą produkcji o roboczym tytule "Heart of Invictus" stanąć ma nagrodzony Oscarem reżyser Orlando von Einsiedel. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Serial "Live to Lead" prawdopodobnie nie wywoła kolejnej burzy. Można się jej za to spodziewać po autobiograficznej książce księcia Harry'ego "Spare", która trafi do księgarń 10 stycznia. "Nie piszę tego jako książę, ale jako człowiek, którym się stałem. Dzieląc się swoją historią - wzlotami i upadkami, błędami i wnioskami - chcę pokazać, że bez względu na to, skąd pochodzimy, wszyscy mamy ze sobą tak wiele wspólnego. Cieszę się, że będziecie mogli poznać prawdę o mnie" - powiedział młodszy syn Karola III w oświadczeniu zapowiadającym tę książkę.