Netflix wyprodukuje film o Jennifer Lopez

Kobieta wielu talentów

JLo działa na wielu polach. Jest aktorką, piosenkarką, tancerką i bizneswoman. Wystąpiła w wielu filmach, m.in. w "Anakondzie" (1997), "Powiedz tak" (2001), "Zatańcz ze mną" (2004), "Sposób na teściową" (2005) i "Jak urodzić i nie zwariować" (2012). Na scenie muzycznej pojawiła się w 1999 roku. Wydała debiutancki album, na którym znalazły się takie przeboje jak "Let's Get Loud" i "If You Had My Love". Wylansowała takie przeboje jak: "Waiting For Tonight", "Let’s Get Loud", "Love Don’t Cost a Thing", "Jenny Form The Block", "On The Floor", "Papi" i "Ain't Your Mama".

Jennifer Lopez i Ben Affleck: Urodziny na pokładzie jachtu

Stara miłość nie rdzewieje

Ben nie pierwszy raz publicznie wspiera ukochaną

Od kilku miesięcy media żyją powrotem ich ulubionej pary, czyli Jennifer Lopez i Ben Affleck. Para po raz pierwszy zaczęła się spotykać w 2002 roku, dwa lata później wyznaczona była już data ślubu, ten jednak w niemal ostatniej chwili został odwołany. Wielokrotnie spekulowano o ich ponownym związku, ale dopiero w czasie pandemii zaczęto znów widywać ich razem - na wspólnych spacerach i wakacjach.



Jennifer Lopez: Koronawirus na planie jej filmu





JLo bohaterką dokumentu Netflixa

Netflix zapowiedział film dokumentalny o Jennifer Lopez. Według doniesień "The New York Times", dokument ma być oparty przede wszystkim na wydarzeniach z 2019 roku, kiedy to Lopez świętowała 50-tkę. Jak twierdzi aktorka, był to najbardziej przełomowy moment jej życia. W tym czasie otrzymała nominację do Złotych Globów za rolę w filmie "Hustlers" oraz CFDA's Fashion Icon Award - ważną nagrodę w branży modowej.