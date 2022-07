O tym, że Netflix przymierza się do produkcji dokumentalnego serialu o życiu Davida Beckhama , serwis Variety informował już w 2020 roku, dodając, że sportowiec za zgodę na pokazanie swojego życia zainkasował 20 milionów dolarów.

Teraz platforma streamingowa oficjalnie przedstawiła projekt dokumentalnego cyklu o byłym reprezentancie Anglii. "Beckham wraz z rodziną udzielą wywiadów - oraz podzielą się osobistymi materiałami z ich życia - by opowiedzieć, jak został jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców wszech czasów" - brzmi oficjalna zapowiedź produkcji.

Netflix opowie o życiu Davida Beckhama

W serialu zobaczymy wiele niepublikowanych materiałów - filmów i zdjęć z archiwum Beckhamów, dokumentujących rodzinne uroczystości. Poznamy historię jego kariery piłkarskiej, a także wspólnego życia Victorii i Davida Beckhamów. W serialu udział wezmą żona piłkarza, a także czworo ich dzieci. Głos zabiorą przyjaciele, rodzina oraz koledzy z drużyny Beckhama, wśród nich m.in. Gary Neville, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs czy James Corden.

Co więcej, ekipa Netfliksa będzie filmować jego codzienne życie. Przekonamy się m.in. jak pracuje nad rozwojem drużyny piłkarskiej Inter Miami, której jest prezesem, kamera uchwyci go też podczas zaangażowania w akcje charytatywne i w trakcie wydarzeń towarzyskich.



Współproducentem tego projektu będzie założona przez Beckhama firma Studio 99, zajmującą się realizacją filmów, seriali i reklam.

David Beckham producentem

Jedną z produkcji Studio 99 jest realizowany dla Disney+ dokumentalny serial "Save Our Squad" ("Uratuj naszą drużynę"), który przeniesie widzów na boiska wschodniego Londynu, gdzie słynny piłkarz zaczynał swoją przygodę z futbolem. Beckham zostanie tam mentorem jednej z amatorskich drużyn , która ma poważne problemy z utrzymaniem się w swojej lidze.

Należące do byłego piłkarza Studio 99 pracuje też nad innymi produkcjami. Będą to opowiadający historię angielskiej Premier League dokument "A Whole New Ball Game", a także serial dokumentalny "World War Shoe" o sportowych markach takich jak Adidas i Puma. Wytwórnia wyprodukuje również film biograficzny o samym Davidzie Beckhamie.

