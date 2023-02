"Nawalny". Tragiczny bohater w cieniu putinowskiego barbarzyństwa [recenzja]

Film pokazuje drogę Nawalnego do Rosji, po tym jak otruto go nowiczokiem w samolocie lecącym z Syberii. Przeżył, bo pilot zdecydował się na międzylądowanie z umierającym na pokładzie pasażerem. Nawalny doszedł do siebie w klinice w Niemczech, skąd postanowił wrócić do Matki Rosji. Najpierw jednak podstępnie zlokalizował agentów GRU, którzy mieli go zabić (zdumiewająca tekturowość pewnych elementów reżimu Putina widoczna jest nie tylko w starciu z armią ukraińską) i opublikował na YouTube nagranie z jednym z agentów, przyznającym się niespodziewanie do zamachu. Dramaturgia czysto hollywoodzka. Ba, w pewnym momencie widzimy ujęcie z lotu ptaka, na którym Nawalny biegnie przez zasypane śniegiem rosyjskie bezdroża. Zupełnie jak Rocky Balboa przygotowujący się w Rosji do walki z Ivanem Drago, mającym za sobą całą kremlowską wierchuszkę, na czele z Gorbaczowem. Zabrakło w tle tylko "Eye of a Tiger".

Wideo Nawalny (Navalny) - trailer | 19. Millennium Docs Against Gravity

Nawalny jest nacjonalistą, który wierzy w Wielką Rosję

Po co Nawalny wrócił do kraju, którego władze chciały go chwilę wcześniej zamordować jak Aleksandra Litwinienkę? Wiedział, że Rosjanie mają dosyć opozycjonistów-oligarchów, którzy z jednej strony walczą ze skorumpowanym Putinem, a z drugiej korzystają ze wszystkich dobrodziejstw zblazowanej, rozpustnej i hedonistycznej Europy, uzależnionej od rosyjskich rubli. On musiał być radykalny. Musiał być męczennikiem na ziemi rosyjskiej, mając za sobą sympatię grabionego przez gangsterów Putina zwykłego ludu oraz zachodnich elit wierzących w jego liberalizm.

Tyle, że Nawalny żadnym liberałem nie jest. Nie skupiał swej krytyki na geopolityce Putina. Oczywiście otoczenie Nawalnego dziś mocno uderza w Putina za zbrodnie na Ukrainie, ale wcześniej sam Nawalny bardzo niejednoznacznie odnosił się do imperialnych zapędów Kremla. Dzielnie i niezłomnie walczył ze skorumpowaniem coraz bardziej autorytarnego putinizmu, ale nie z jego wizją "ruskiego miru", który obiecuje, że Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy ustanowią prawosławną wspólnotę kulturowo-cywilizacyjną, w której przewodzić będzie Rosja.

Zdjęcie Aleksiej Nawalny w filmie Daniela Rohera / HBO

Nawalny jest nacjonalistą, który wierzy w Wielką Rosję i jej mesjańską misję ratowania świata. On wierzy w Rosję będącą "trzecim Rzymem". Popierał aneksję Krymu w 2014 roku (co prawda w 2019 roku mówił już, że należy zrobić tam kolejne referendum) oraz atak na Gruzję w 2008. Roher pyta go w filmie o wiece, na których brylował wśród rosyjskich neonazistów. Nawalny zupełnie wprost przyznaje, że nie przeszkadza mu współpraca nawet z takimi środowiskami. "Uważam, że to polityczna supermoc. Mogę rozmawiać z każdym"- wyznaje reżyserowi, kokietując, że chce współpracy z nacjonalistami, bo "na tym polega liberalizm"- na szerokim otwarciu się na wszystkich obywateli bez względu na ich poglądy. Sprytny zabieg rasowego politycznego kameleona.

Zdjęcie Daniel Roher, reżyser filmu "Nawalny" / HBO

To nie jest mój zarzut do Nawalnego. On dobrze wie, że Rosjanie są w większości nacjonalistami, ksenofobami (Nawalny otwarcie sprzeciwia się nielegalnej imigracji) i wierzą w rosyjską rolę "uratowania chrześcijańskiej cywilizacji". Takim nacjonalizmem, pompowanym do tego przez Cerkiew, Putin zaczadził amerykańską alt-prawicę i europejskich narodowców. Z takim też nacjonalizmem Nawalny romansował aż do samego aresztowania. W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" w 2019 roku mówił, że Rosjanie i Ukraińcy są tacy sami. "Rosjanie i Ukraińcy to praktycznie tacy sami ludzie. Ale z czasem okazało się, że takie deklaracje nie podobają się Ukraińcom. I wielu Rosjanom także. Jedni i drudzy lubią podkreślać swoją odrębność. Bycie osobnymi narodami. Ale przecież wiem, jak żyjemy my i oni, czym żyjemy, jak reagujemy. Jesteśmy tacy sami"- przekonywał. Kremlowska propaganda na podobnej percepcji usprawiedliwia atak na Ukrainę, która powinna być w strefie wpływów Moskwy właśnie ze względu na "ruski mir".