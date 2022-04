Skandale związane z nadużyciami wstrząsają Kościołem katolickim od lat, pogrążając go w głębokim kryzysie moralnym. Początkowo mówiło się głównie o molestowaniu seksualnym dzieci i młodzieży, jednak kilka lat temu wyszedł na jaw inny skandal, który Kościół od dawna starał się ukryć: w wielu regionach świata siostry zakonne są molestowane przez duchownych, którzy w hierarchii kościelnej stoją wyżej niż one. W instytucjach katolickich zakonnice uczone są posłuszeństwa Bogu i jego posłannikom na Ziemi - księżom.



Gwałcone zakonnice są przeganiane ze wspólnot, a gdy zachodzą w ciążę, władze Kościoła namawiają je do aborcji. Te ukryte krzywdy były w większości przypadków ignorowane przez Kościół, a księża uniewinniani przez sąd w Watykanie. Mimo raportów kierowanych do Stolicy Apostolskiej, dwóch papieży nie położyło kresu nadużyciom oraz systematycznemu zniewoleniu seksualnemu zakonnic. Jednak w ciągu ostatnich 20 lat mur milczenia zaczął się kruszyć.



W lutym 2019 roku papież Franciszek przełamał tabu i po raz pierwszy potwierdził fakt molestowania zakonnic w Kościele katolickim. Dokumentaliści Eric Quintin i Marie-Pierre Raimbault przez trzy lata zbierali materiały i dowody do swojego filmu. Na całym świecie szukali zakonnic, które padły ofiarą przemocy seksualnej księży lub opresji ze strony struktur Kościoła. Poszukiwania zaprowadziły ich do Francji, Włoch, Niemiec, Kanady i Afryki. W filmie wypowiadają się: siostry zakonne, siostry przełożone, księża i najbliżsi współpracownicy papieża Franciszka. Nadużywanie władzy różni się w zależności od regionu, ale wypowiedzi pokazują niepokojącą perspektywę do dziś rzadko nagłaśnianego skandalu Kościoła katolickiego.

Film "Molestowane zakonnice Kościoła katolickiego" jest dostępny za darmo do 10 maja na platformie VOD ARTE.tv.



