Mark Zuckerberg: BBC zrealizuje dokument o twórcy Facebooka

filmy dokumentalne

W 2024 roku minie dokładnie 20 lat od chwili, kiedy Mark Zuckerberg wraz z grupą studentów stworzył coś, co pierwotnie miało służyć jako studencki serwis społecznościowy, Facebook. Z tej okazji BBC zdecydowało się uczcić okrągłą rocznicę medium i postać jego założyciela, honorując go trzyczęściowym filmem dokumentalnym. Zarówno tytuł jak i dokładna data premiery nie są jeszcze znane, ale wiele wskazuje na to, że dokument o Zuckerbergu zadebiutuje w 2024 roku.

Twórca Facebooka Mark Zuckerberg /JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP