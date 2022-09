Film dokumentalny o księciu Andrzeju

"Książę Andrzej myślał, że jest kimś więcej niż tylko członkiem rodziny królewskiej. Myślał, że jest celebrytą. Na imprezach mówiło się tylko o tym, że nie potrafił utrzymać zapiętego rozporka" - stwierdziła jedna z osób, które dały się namówić na udział w filmie "Prince Andrew: Banished".

Tę i inne wypowiedzi można usłyszeć w opublikowanym właśnie zwiastunie tego filmu dokumentalnego o młodszym bracie króla Karola III. W filmie przybliżone zostaną skandale, z którymi wiązany jest książę Andrzej. A jest ich sporo.

Zobacz zwiastun filmu "Prince Andrew: Banished"!

Poważne oskarżenia pod jego adresem wysunęła Virginia Giuffre, która wyznała, że gdy jeszcze była nastolatką, została zmuszona do utrzymywania seksualnych kontaktów z księciem Andrzejem. On nie przyznał się do winy, ale na początku tego roku zawarł ugodę z oskarżającą go kobietą. Zeznania Giuffre dotyczyły czasów, w których książę Andrzej przyjaźnił się z oskarżonymi później za przestępstwa seksualne Epsteinem i Maxwell.



Zdjęcie Książę Andrzej z brytyjskiej rodziny królewskiej (2016) / Christopher Furlong / Getty Images

W 2019 roku Epstein powiesił się w swojej celi oczekując na proces, w którym oskarżony było o handel żywym towarem i wykorzystywanie seksualne dzieci. Jego była partnerka życiowa i biznesowa, Ghislaine Maxwell została skazana w czerwcu tego roku na 20 lat więzienia.



Zanim Giuffre zawarła ugodę z księciem Andrzejem, przekonywała, że do gwałtu dokonanego przez niego doszło trzykrotnie w czasie, gdy była ofiarą procederu, którym zajmował się Epstein.

Film "Prince Andrew: Banished" wyreżyserowała Jamie Crawford. Znajdą się w nim wypowiedzi osób związanych z brytyjską rodziną królewską, dziennikarze zajmujący się sprawą księcia Andrzeja, prawnicy z nią związani, a także autorka książki "The Palace Papers" Tina Brown, która opisała w niej skandale związane z brytyjską monarchią.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II i książę Andrzej (2019) / Mark Cuthbert / Getty Images