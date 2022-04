Tegoroczny KFF potrwa w kinach - od 29 maja do 5 czerwca, oraz w internecie - w dniach 3-12 czerwca.

"To najstarszy festiwal filmowy w Polsce. Pokazuje produkcje zagraniczne i polskie. Krakowski Festiwal Filmowy kwalifikuje do Oscara, do Europejskiej Nagrody Filmowej. Dzięki naszemu festiwalowi polskie produkcje wychodzą za granicę" - przypomniała dyrektor biura programowego KFF Barbara Orlicz-Szczypuła na konferencji prasowej w czwartek.

Filmy wybrane do tegorocznego przeglądu zostaną zaprezentowane w ramach czterech konkursów: trzech międzynarodowych (dokumentalny, krótkometrażowy i DocFilmMusic), w konkursie polskim oraz w licznych, tematycznych, cyklach pozakonkursowych i pokazach specjalnych.

Ukraińskie filmy na Krakowskim Festiwalu Filmowym

Wyjątkowo w tym roku w ramach KFF odbędzie się też inny festiwal. Docudays UA, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Prawach Człowieka, jest największym tego typu festiwalem w Ukrainie. Tegoroczny miał rozpocząć się 25 marca w Kijowie. Rosyjska agresja uniemożliwiła to. Organizatorzy KFF zdecydowali się zorganizować część ukraińskiego festiwalu w Krakowie, w kinie Kijów.

"Spodziewamy się dużej reprezentacji ukraińskiej. Dla tamtejszych twórców to duże wydarzenie. Pozwala im zachować ciągłość realizowania programu festiwalu, promowania filmów ukraińskich" - zauważyła dyrektor biura programowego.

Dyrektor KFF Krzysztof Gierat zapowiedział, że wśród filmów prezentowanych podczas 62. festiwalu będzie wiele filmów nawiązujących do historii - filmy te pokażą charakter działań rosyjskich w przeszłości. "Wojna w Ukrainie, brutalna napaść Rosji na Ukrainę, będzie nam towarzyszyć w trakcie festiwalu.(...) Mam wrażenie, że cień agresora będzie nam towarzyszył" - powiedział. Gierat zaprezentował uczestników konkursu polskich filmów tegorocznego KFF.

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, gościem specjalnym tegorocznego festiwalu będzie także kinematografia czeska. W ramach cyklu "Fokus na Czechy" zaprezentowane zostaną najnowsze filmy dokumentalne i krótkometrażowe z Czech oraz program dla dzieci i młodzieży. W plenerowym kinie Pod Wawelem na widzów będą także czekać kultowe czeskie dobranocki.

Krakowski Festiwal Filmowy: Co w programie imprezy?

2 stycznia 2022 roku zmarł fiński reżyser i producent Jarmo Jaaskelainen. Miesiąc wcześniej, 2 grudnia 2021, Rada Programowa Krakowskiej Fundacji Filmowej zdecydowała o przyznaniu mu nagrody Smok Smoków za wkład w rozwój światowego kina dokumentalnego. Podczas festiwalu odbędzie się retrospektywa twórczości laureata z udziałem jego najbliższej rodziny i współpracowników.

Plenerowe pokazy sekcji "Dźwięki muzyki" w kinie pod Wawelem mają być, w zamyśle organizatorów, gratką dla widzów spragnionych dobrej muzyki, wybitnego kina i pięknej przyrody. Od 30 maja do 2 czerwca pod gwieździstym niebem, z widokiem na Wawel, na wielkim ekranie będzie można zobaczyć, zgodnie z zapowiedziami, muzyczne filmy dokumentalne w rytmie Afryki. Plenerowe kino zawita także do Nowej Huty, do ogrodów Teatru Łaźnia Nowa.

Nowością będzie cykl "KFF Talks" w ramach przewidziano trzy dyskusje: "O pamięci" (z udziałem fizyka Krzysztofa Meissnera, psychologa i filozofa Mateusza Hohola i pisarki Anny Bikont), "O szczęściu" (z udziałem Marcina Borchardta, reżysera i dziennikarza oraz Bogdana de Barbaro, psychoterapeuty) oraz "O wolności" (z udziałem Adama Michnika i Vytautasa Landsbergisa - byłego prezydenta Litwy).

Tradycyjnie w programie znajdą się m.in. sekcja Docs+Science - pokazy filmów naukowych oraz "KFF Industry".

W 2020 r. festiwal, z powodu pandemii, odbywał się online. W 2021 - hybrydowo.

Krakowski Festiwal Filmowy realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu "Kreatywna Europa", miasta Krakowa, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich, a głównym organizatorem Krakowska Fundacja Filmowa.

Ubiegłorocznym laureatem Smoka Smoków, najważniejszej nagrody przyznawanej podczas festiwalu, za wkład w rozwój światowej kinematografii, jest Piotr Dumała - twórca m.in. "Franza Kafki", "Hipopotamów", "Łagodnej", "Ścian". W konkursie na najlepszy film dokumentalny Złoty Róg otrzymała Julia Sergina za "Dalekowschodnią golgotę" (Rosja). Nagrodę międzynarodowego konkursu krótkometrażowego Złotego Smoka dostali Michelle Kranot i Uri Kranot za film "Kat w domu" (Dania, Francja, Kanada). W konkursie polskim tryumfował Tomasz Wysokiński ze "Spacerem z Aniołami", zdobywając Złotego Lajkonika.

