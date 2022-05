“W filmie dokumentalnym zawsze szukamy człowieka z jego dramatami, wątpliwościami, chwilami szczęścia i małych zwycięstw. Przyglądamy się jego twarzy, widząc jak w zwierciadle nasze własne udręki i radości. Historię i współczesność widzimy poprzez losy jednostki, nawet największe problemy świata chcemy oglądać oczami spersonalizowanego bohatera" - podkreśla Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. “W tym roku w programie pozakonkursowym przedstawiamy to, co nas najbardziej zachwyciło w czterech cyklach: filmów zrealizowanych wśród najbliższych, gdzie często dochodzi do największych dramatów; filmów o ludziach, którzy z różnych przyczyn znaleźli się na marginesie życia, filmów o ludziach z pasją i filmów wielkich mistrzów kina".

Bliscy

Wszystkie filmy opowiedziane są w pierwszej osobie i sfilmowane przez członków rodziny, za wyjątkiem opowieści o córce Louisa Armstronga, której istnienie wielki muzyk ukrywał przed światem. Pozostał jej przydomek "Mały Satchmo" (reż. John Alexander).

W onirycznym obrazie "Letnie noce" (reż. Ohad Milstein) ojciec z małym synem przenoszą się do krainy szeptów, by rozmawiać o sprawach podstawowych. "Penelopa, moja miłość" (reż. Claire Doyon), to wieloletnia obserwacja autystycznej córki reżyserki i manifest miłości bez ograniczeń. W filmie "Soy libre"(reż. Laure Portier) siostra podąża z kamerą za swym bratem i śledzi jego uporczywą walkę o osobistą wolność. "Obywatel pierwszej kategorii" (reż. Diana Maria Olsson) to emocjonalna dokumentacja walki reżyserki o wyrwanie się ze związku pełnego przemocy.

Outsiderzy

Zostali zepchnięci na margines z własnej woli lub słabości, nieroztropnych zachowań, bądź przez okrutny los. Nie chcą się poddać. Kamera towarzyszy im uważnie. Piękne Hinduski z filmu "Lustro"(reż. Siddhant Sarin, Debankon Solanky), z potwornie okaleczonymi kwasem twarzami, próbują wrócić do życia i dawać świadectwo skutków zbrodniczej tradycji.

Ortodoksyjni Żydzi usiłują w "Koszernym odwyku" (reż. Anna Oliker) pokonać nałóg. Osamotnieni i skupieni w ośrodku pod Jerozolimą dzielą ze sobą ból i nadzieję. Bohater filmu "Sprawa El Masri" (reż. Stefan Eberlein) wpada bezwiednie w przerażające tryby walki w terroryzmem, a Polak ze wstrząsającego dokumentu "Śpiewaj i płacz, płacz i śpiewaj" (reż. Manu Luksch) zostaje niewinnie oskarżony i poddany torturom i przemocy seksualnej w Emiratach Arabskich.

Żarliwcy

W tym cyklu przyglądamy się ludziom z pasją, którzy żarliwie osiągają stawiane przed sobą cele. Różni ich wykształcenie i miejsce zamieszkania, ale łączy energia, z jaką pokonują przeszkody. "Black Mambas" (reż. Lena Karbe) to żeński oddział walczący z kłusownikami w RPA. Walczą też z przemocą wobec kobiet i z własnymi wyrzutami sumienia, bo duża część ich rodaków zabija, być żyć. Mjanma (dawniej Birma) to państwo nieustannie doświadczane przez wewnętrzne konflikty. Bohaterowie filmu "Deszcz 2020" (reż. Yong Chao Lee) żyją z dala od nich, ale zmagają się z żywiołem, który nawiedza ich regularnie. Dla młodych Rumunów z filmu "Jesteś dla mnie Ceausescu" (reż. Sebastian Mihăilescu) wyzwaniem jest wcielenie się w rolę przywódcy narodu nim został dyktatorem.

Mistrzowie

Różni ich wszystko, rok i miejsce urodzenia oraz rodzaj podejścia do filmu dokumentalnego, ale łączy artystyczna perfekcja. Ich dokonania to arcydzieła gatunku. "Ścinki z życia człowieka szczęśliwego" Jonasa Mekasa są zapisem ulotnych chwil wielkiego artysty, który w 2010 roku otrzymał w Krakowie Smoka Smoków, a w tym roku obchodziłby swoje setne urodziny. Projekcję zwieńczy wyjątkowe spotkanie w ramach nowego cyklu KFF Talks. O szczęściu będą rozmawiać Marcin Borchardt - wybitny reżyser, dokumentalista, oraz profesor Bogdan de Barbaro - uznany psychiatra i terapeuta.

"Mr Landsbergis" Siergieja Łoźnicy, laureata Smoka Smoków z 2018 roku, jest pieczołowitą dokumentacją odzyskiwania suwerenności przez Litwę. Filmowi także będzie towarzyszyło spotkanie z cyklu KFF Talks. O wolności porozmawiają, reżyser, tytułowy bohater filmu - Vytautas Landsbergis, była głowa państwa litewskiego oraz Adam Michnik, redaktor naczelny “Gazety Wyborczej".

Znakomity izraelski dokumentalista, Tomer Heymann śledzi przemiany fałszywie zdiagnozowanego przez lekarzy chłopaka, dzieląc się z nim kamerą (“To nie ja"). W programie także dokumentalna retrospektywa Jerzego Hoffmana z okazji 90 urodzin reżysera, przygotowana we współpracy z Filmoteką Narodową.

Od Krakowskiego Festiwalu Filmowego do Oscara

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do Oscara - nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego (fabuła, animacja, dokument) i pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje filmy do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach. Festiwal kwalifikuje także do nagród BAFTA w kategoriach krótkiego dokumentu i fabuły.

Krakowski Festiwal Filmowy realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu “Kreatywna Europa", Miasta Krakowa, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich, a głównym organizatorem Krakowska Fundacja Filmowa.