Joan Collins skończyła 88 lat, od dwóch dekad ma młodszego o ponad 30 lat męża i sporą fortunę na koncie. Show-biznes nie ma przed nią tajemnic, a ona nie boi się nikogo i niczego, więc często bez owijania w bawełnę opowiada kontrowersyjne historie z przeszłości i komentuje współczesne wydarzenia. Ostatnio głośno było o tym, że stanęła w obronie oskarżonego o gwałty Chrisa Notha. W wydanym niedawno pamiętniku "My Unapologetic Diaries" skrytykowała znane kobiety za nadużywanie operacji plastycznych, dostało się zwłaszcza Lindzie Evans i rodzinie Kardashianów.

"This Is Joan Collins": Szokujące wyznanie gwiazdy "Dynastii"

Teraz gwiazda serialu "Dynastia" znowu jest na ustach wszystkich, bo zdecydowała się na osobiste zwierzenia na temat swoich pięciu małżeństw w nakręconym dla BBC 2 filmie dokumentalnym zatytułowanym "This Is Joan Collins". Aktorka wywołała szok swoim wyznaniem, że została zgwałcona przez Maxwella Reeda na ich pierwszej randce. O tym, że ich związek był bardzo toksyczny, wspominała już nie raz, ale teraz opowiedziała, co się wtedy stało, nie pomijając drastycznych szczegółów.



Wideo This is Joan Collins & Judy | Trailer - BBC

"On miał 31 lat, a ja 17 i byłam dziewicą - wiedziałam, że spowoduje to kłopoty w domu" - wyznała. Aktorka twierdzi, że na pierwszej randce w domu Maxwella została odurzona narkotykami, po których straciła świadomość. Gdy się ocknęła, zorientowała się, że leży na podłodze i jest gwałcona. "Potem leżałam bezwładnie na sofie, a on mnie zgwałcił" - powiedziała aktorka i dodała: "W tamtych czasach moja matka powiedziałaby, że zostałam wykorzystana. Teraz nazywamy to gwałtem".



Dlaczego Collins później została żoną człowieka, który ją zgwałcił? Aktorka wyjaśniła, że zrobiła to z poczucia winy i wstydu. Jak się okazało, to był dopiero początek jej koszmaru. Szybko wydało się, że jej świeżo poślubiony mąż postanowił zarobić, oddając ją innym mężczyznom. "Max powiedział mi: 'On zapłaci ci 10 tysięcy funtów za jedną noc - a ja nawet mogę patrzeć'. Spojrzałam na mojego przystojnego, odrażającego męża i zaczęłam płakać. Krzyknęłam: 'Nigdy, nawet za milion lat'. Potem wróciłam do domu, do mamy" - wspominała gwiazda "Dynastii".

Zdjęcie Maxwell Reed i Joan Collins w dniu ślubu / Ron Case / Getty Images

Joan Collins: Ilu miała mężów?

Joan złożyła wniosek o rozwód z Maxwellem, ale wciąż bywała na hollywoodzkich imprezach, gdzie bawiła się z m.in. Marilyn Monroe. Na jednej z nich poznała swojego drugiego męża, piosenkarza Anthony'ego Newleya, za którego wyszła w 1963 roku. To małżeństwo rozpadło się po kilku latach, ponieważ muzyk notorycznie zdradzał aktorkę. Trzecim mężem Collins był Ron Kass, szef wytwórni muzycznej Beatlesów, a czwartym skandynawski piosenkarz Peter Holm.



Joan Collins: Nie tylko Alexis 1 / 13 Joan Collins znana jest na całym świecie nie tylko jako znakomita aktorka, ale również autorka bestsellerowych pozycji książkowych, producentka, kobieta sukcesu i aktywna uczestniczka akcji charytatywnych. Legendarna Alexis z serialu "Dynastia" ma już 85 lat, jednak - jak przyznaje - tym, co zapewnia jej wieczną młodość jest... dobry seks! Źródło: East News Autor: Mary Evans Picture Library udostępnij

Szczęście gwiazda znalazła dopiero u boku piątego męża Percy'ego Gibsona, producenta teatralnego, za którego wyszła w 2000 roku. "W końcu znalazłam swoją prawdziwą bratnią duszę. To mój mąż na zawsze" - powiedziała w filmie dokumentalnym o młodszym o 32 lata ukochanym.

