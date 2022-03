W trakcie swojej pełnej sukcesów kariery telewizyjnej Jimmy Savile wielokrotnie oskarżany był o pedofilię, jednak sprawy te nie zyskały należnego rozgłosu, a sam Savile zaprzeczał, że jest winny zarzucanych mu czynów.

W latach 1955-2009 Savile dopuścił się 214 przestępstw seksualnych, w tym 34 gwałtów. Dochodziło do nich w BBC, gdzie pracował przez wiele lat, a także w szpitalach, szkołach i jednym hospicjum, które odwiedzał w ramach swej działalności dobroczynnej - ustalili autorzy raportu, policja i Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci (NSPCC).



Reklama

Z raportu National Health Service (NHS) wynika też, że Saville był także nekrofilem. Według byłej pielęgniarki Broadmoor Hospital gwiazdor lubił fotografować się z trupami. Miał też przyznać się kobiecie do spółkowania z martwymi ciałami.



Inna kobieta przywołała rozmowę z Savile'em, w której celebryta przyznał, że ogromne pierścienie, które z upodobaniem nosił na palcach, zrobione były z "gałek ocznych trupów". Savile miał wykradać je z kostnicy w Leeds, gdzie - jak przyznał kobiecie - pracował w owym czasie



Wideo Jimmy Savile: A British Horror Story | Official Trailer | Netflix

Agencja Reutera obliczyła, że 73 proc. jego ofiar miała mniej niż 18 lat, a 82 proc. stanowiły kobiety. Najstarsza ofiara Savile'a miała 47 lat, najmłodsza - pięć. Łącznie około 450 osób zgłosiło się na policję z informacjami o przestępczej działalności Savile'a.

Jimmy Savile, pedofil z telewizji

Wywodzący się z klasy robotniczej Savile w młodości pracował w kopalni. Po poważnej kontuzji kręgosłupa zainteresował się muzyką. Był DJ-em na potańcówkach, a potem w radio i telewizji. Począwszy od 1964 roku przez kolejne dwadzieścia lat prowadził program muzyczny "Top of the Pops". W latach 1975-1994 prowadził też program "Jim’ll Fix It", w którym spełniał marzenia dzieci.

Status gwiazdy i działacza charytatywnego zapewniły mu nietykalność. Mógł przez kilkadziesiąt lat bezkarnie wykorzystywać dzieci sam i jako członek siatki pedofili.



Jimmy Savile zmarł w październiku 2011 roku, a pogrzeb odbył się z wszystkimi honorami godnymi legendy telewizji. W październiku 2012 roku po emisji dokumentu ujawniającego mroczne sekrety prezentera BBC na antenie stacji ITV rozpoczęło się śledztwo w sprawie Savile'a, w rezultacie czego zeznania złożyło ponad 150 ofiar wykorzystanych seksualnie jako dzieci. Najstarsze sprawy sięgały aż 1955 roku i kazały zadać pytanie, jak to możliwe, że tak znanemu człowiekowi, dopuszczającemu się tylu przestępstw, przez tyle lat uchodziło to bezkarnie.



Steve Coogan zagra Jimmy'ego Savile'a w serialu "The Reckoning"

Mroczna historia Savile’a zostanie też opowiedziana w miniserialu stacji BBC One "The Reckoning". W rolę przestępcy seksualnego wcieli się brytyjski komik Steve Coogan . Napisany przez Neila McKaya scenariusz serialu "The Reckoning" opowiada o życiu Savile’a, począwszy od jego młodych lat aż jego śmierci, gdy szczegóły popełnianych przez niego czynów ujrzały światło dzienne. Jak informuje portal "Variety", twórcy serialu współpracowali przy jego produkcji z kilkoma ofiarami Savile’a.

"Celem tego dramatu jest zbadanie, w jaki sposób przestępstwo Savile’a przez tyle lat zostało niezauważone. A także przestroga, by takie sytuacja nigdy się nie powtórzyła" - mówi producent serialu, Jeff Pope. "To unikalna możliwość oddania głosu ofiarom Savile’a. Czuję, że potężna kreacja Steve’a Coogana w roli Savile’a rozpocznie debatę na temat tego, w jaki sposób kult otaczający celebrytę chroni go przed odpowiedzialnością" - dodaje Sandra Goldbacher ("Guwernantka", "Ania, nie Anna"), która wyreżyserowała wszystkie odcinki miniserialu.

"Przyjęcie roli Jimmy’ego Savile’a nie było łatwą decyzją. Neil McKay napisał inteligentny scenariusz, w którym z wyczuciem porusza przerażającą historię, którą trzeba opowiedzieć" - powiedział o swojej kreacji Steve Coogan.

Zobacz też:



Wychowywał go głównie ojciec. Kim dzisiaj jest syn polskiej seksbomby?

Gwiazda odchodzi z show-biznesu! Co będzie robiła?

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!