"Halftime": Dokument o Jennifer Lopez

Wyreżyserowany przez Amandę Micheli dokument "Halftime" zapowiadany jest jako intymne spojrzenie na karierę 52-letniej Jennifer Lopez . Film pokaże punkty zwrotne i ewolucję aktorki i wokalistki.

"Festiwal Tribeca zawsze był festiwalem dla aktywistów. Świętem rozrywki i innowacji w świetle niezwykłych wyzwań. Cieszymy się, że nasz festiwal otworzy inspirujący 'Halftime' o Jennifer Lopez. Film rzucający światło na jej pracę aktywistki oraz pokazujący jej ikoniczne przedstawienie w przerwie finału Super Bowl" - mówi jedna z założycielek festiwalu, Jane Rosenthal.

Reklama

"Tribeca jest dumna z tego, że prezentuje szeroki przekrój programowy, w którym miejsce znalazły zróżnicowane produkcje. Chcemy nimi pokazać nasze oddanie dla równości i łączenia wszystkich kultur, ras, orientacji i wyznań. Nie możemy się doczekać premiery tego pięknego dokumentu, w którym J.Lo zaprezentuje swoje latynoskie dziedzictwo. A wszystko zaledwie kilka przecznic od Bronksu [tam urodziła się i wychowała artystka - red.]" - dodaje.



Premiera filmu została zaplanowana w United Palace, mieszczącym się w dzielnicy Washington Heights.

Zdjęcie Jennifer Lopez na Super Bowl / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

Najważniejszy moment w życiu i karierze Jennifer Lopez

"To dla mnie zaszczyt, że mój dokument został wybrany jako film otwarcia festiwalu Tribeca. To idealne miejsce do świętowania tego najważniejszego momentu w życiu i karierze Jennifer - niedaleko miejsca, w którym dorastała. Możliwość podzielenia się tym filmem na dużym ekranie z nowojorczykami to dla mnie spełnienie marzeń" - dodaje Amanda Micheli.

Do słów poprzedniczek dołącza też inny założyciel festiwalu Tribeca: Robert De Niro.

"Potężnie opowiedziana historia - czy to poprzez muzykę, filmy, czy gry wideo - zachęca nas do walki o uniwersalne wartości, które spajają ludzkość. Nasz festiwal pragnie zgromadzić publiczność z całego świata, aby uhonorować znaczenie twórczej ekspresji opartej na założonym celu" - dodaje popularny aktor.

Zdjęcie Jennifer Lopez w filmie "Wyjdź za mnie" / UIP / materiały prasowe

Zobacz również:

Sarah Michelle Gellar: Nieudana kariera. Co dzieje się z gwiazdą lat 90.?

Will Smith zawieszony przez Akademię na 10 lat!

Hans Zimmer wystąpi w Łodzi i Krakowie

Polski erotyk na Netfliksie! Jest pierwszy zwiastun!