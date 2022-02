Znamy pierwszy tytuł, który pojawi się w programie tegorocznego MDAG, a będzie miał swoją międzynarodową premierę podczas rozpoczętego wczoraj Berlinale. To "Dreaming Walls", reż. Amélie van Elmbt, Maya Duverdier - opowieść o legendarnym nowojorskim Hotelu Chelsea i jego mieszkańcach. Od ponad stu lat był miejscem spotkań artystów, drugim domem dla takich ikon kontrkultury, jak Patti Smith czy Jim Morrison. Teraz ma zostać otwarty ponownie jako luksusowy hotel. Jak na te zmiany przygotowują się pokonani przez galopujący kapitalizm, wieloletni lokatorzy budynku, którzy pamiętają jeszcze utopijne początki Hotelu Chelsea?



Reklama

Wideo First clip: Chelsea Hotel doc 'Dreaming Walls'

Podczas tegorocznej edycji Millennium Docs Against Gravity nie zabraknie też głośnych produkcji pokazywanych na ostatnim festiwalu w Cannes - "Babiego Jaru. Kontekstów" (Babi Yar. Context) mistrza Siergieja Łoźnicy i "Krowy" (Cow) zdobywczyni Oscara Andrei Arnold.



W "Babim Jarze. Kontekstach" dobrze znany publiczności naszego festiwalu reżyser przygląda się kaźni ukraińskich Żydów nieopodal Kijowa w 1941 roku. Łoźnica skomponował film z archiwaliów pochodzących z obu maszyn propagandowych, nazistowskiej i bolszewickiej, oraz z zachowanych materiałów prywatnych, badając dokładnie, jak doszło do tragedii, w której życie straciło ponad 33 tysiące Żydów.



Wideo BABI YAR. CONTEXT/R02/THE FLOOD. A film by SERGEI LOZNITSA

"Krowa" Andrei Arnold to natomiast niezwykle wzruszający dziennik z życia mlecznej krowy o imieniu Luma. Obserwacja codziennych czynności bohaterki, od wypasu na zielonych polach po produkcję mleka, jest próbą zbliżenia się do niej, dostrzeżenia zarówno jej piękna, jak i wpisanych w jej życie wyzwań. W tej historii znajdziemy wszystko - miłość, naturę, ale też okrutne pozbawianie godności i wszechobecną śmierć.



Wideo COW | Official Trailer | Now showing on MUBI February 11

Do programu festiwalu trafiły także filmy prezentowane i nagrodzone na zakończonym dopiero co festiwalu Sundance: "Dom z drzazg" (Nagroda za Najlepszą reżyserię w Międzynarodowym Konkursie Dokumentalnym), "Położne" (Specjalna Nagroda Jury: Excellence In Verité Filmmaking w Międzynarodowym Konkursie Dokumentalnym) "Bez miejsca" (Nagroda Jury w kategorii Nonfiction w Konkursie Filmów Krótkometrażowych), "Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości" oraz "Dziewczyny z kalendarza".

"Dom z drzazg" Simona Lerenga Wilmonta zabiera nas do wschodniej Ukrainy, która cały czas cierpi z powodu wojny na granicy. Film jest pełną czułości, wzruszającą opowieścią o grupie niestrudzonych wolontariuszy, którzy tworzą tymczasowy dom dziecka dla małych podopiecznych z dotkniętych przemocą rodzin.



Wideo A House Made of Splinters (Exclusive Clip)

W Mjanmie osadzona jest natomiast piękna opowieść o przyjaźni ponad podziałami przedstawiona w filmie "Położne" (reż. Snow Hnin Ei Hlaing). Bohaterkami są dwie pracujące razem w szpitalu kobiety: buddystka Hla i pochodząca z prześladowanej grupy etnicznej Rohingja muzułmanka Nyo Nyo. Wspólnie niosą one pomoc i opiekę tym, którzy we własnym kraju traktowani są jak intruzi.

W debiutującym w tym roku na MDAG Konkursie Filmów Krótkometrażowych zaprezentowany zostanie film "Bez miejsca" (reż. Samir Karahoda), czyli opowieść o niesamowitych pasjonatach tenisa stołowego z Kosowa, którzy choć odnoszą sukcesy i mogliby dalej rozwijać swoją sportową karierę, nie mogą liczyć na żadne wsparcie ze strony państwa.Trenują więc w udostępnianych przez przyjazne osoby, niecodziennych miejscach.



Wideo FAF 2021 | Raseljeni (Displaced) | Samir Karahoda | TREJLER

Wyjątkową pozycją w programie tegorocznej imprezy jest produkcja "Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości" w reżyserii Joego Huntinga, czyli pierwszy w historii pełnometrażowy film dokumentalny zrealizowany w pełni w wirtualnej rzeczywistości. Jest to wciągające spojrzenie na nowe formy społecznych interakcji, a zarazem niezwykła opowieść o miłości i przyjaźni bohaterów, odnajdujących się w świecie, który może nie być nam zbyt dobrze znany.



Wideo Meet the Artist: Joe Hunting on "We Met in Virtual Reality"

O tym, jak ważne jest posiadanie rodziny z wyboru - przyjaciół, którzy podnoszą na duchu i dodają odwagi - dowiadujemy się natomiast od bohaterek filmu "Dziewczyny z kalendarza" (reż. Maria Loohufvud, Love Martinsen). Tytułowe "Calendar Girls" to taneczny zespół seniorek z Florydy, które pragną udowodnić, że wiek to tylko liczba. Te dziewczyny wiedzą, że życie zaczyna się po sześćdziesiątce i mają gdzieś to, co myślą ludzie wokół.



Wideo CALENDER GIRLS - Official Trailer 2022 Documentary Movie | Maria Loohufvud, Love Martinsen

Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 12-22 maja w ośmiu miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy oraz po raz pierwszy w Łodzi! Od 24 maja do 5 czerwca odbędzie się część online na stronie mdag.pl.



Zobacz również:

Polska seksbomba porzuciła aktorstwo. Co robi dziś?

Rozenek-Majdan bez cenzury. Gwiazda TVN w erotycznych scenach

Młoda polska aktorka nago na planie. Starszy partner zawstydzony