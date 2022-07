Ośmioodcinkowy serial dokumentalny "Gutsy" składać się będzie z serii wywiadów, jakich Hillary i Chelsea Clinton udzieliły kobiety, które w ostatnich latach wywarły ogromny wpływ na kulturę i społeczności, z których się wywodzą. W produkcji Apple’a zobaczymy rozmowy z takimi gwiazdami jak Kim Kardashian , Megan Thee Stallion, Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer , Goldie Hawn oraz Kate Hudson .

"Gutsy": Hilary Clinton z córką prezentują "kobiety z jajami"

Apple TV+ obiecuje, że serial "Gutsy" będzie prowokującą do myślenia podróżą, w trakcie której odbywają się rozmowy z pionierkami, artystkami, liderkami społeczności, aktywistkami oraz codziennymi bohaterkami, które pokażą, co to znaczy mieć "jaja". Serial zaprezentuje też relację panującą między paniami Clinton.

Założone przez Hillary i Chelsea Clinton w 2020 roku studio HiddenLight Productions zajmie się produkcją serialu "Gutsy". Innym projektem realizowanym przez firmę pań Clinton jest jeszcze jeden dokumentalny serial - dla brytyjskiej stacji Channel 4 ośmioodcinkowy "Inside The Superbrands". Przyjrzy się on najbardziej kultowym brytyjskim markom takim jak m.in. Kellogg’s, Heinz i Guinness.

HiddenLight Productions jest też w posiadaniu praw do ekranizacji książki "The Daughters of Kobani" autorstwa Gayle Tzemach Lemmon. Akcja tej opartej na faktach książki rozgrywa się w 2014 roku w Syrii. Bohaterkami są mieszkanki syryjskiego miasteczka Kobani, które zakładają składającą się wyłącznie z kobiet bojówkę z powodzeniem prowadzącą walkę z okupantem z ISIS.

