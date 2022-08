Mówi się, że seksualność jest kwintesencją człowieczeństwa i energią życiową. ARTE.tv zaprasza na wakacyjny cykl, w którym twórcy filmów poruszają temat seksu. "Pussy, Pleasure, Power!" to dokument o wpływie seksualności na popkulturę i pytanie do widzów: czy współczesne wyzwolenie to dla kobiet furtka do wolności czy tyrania orgazmu? Czy wijące się w seksownym tańcu piosenkarki manifestują swój feminizm czy spełniają stare fantazje mężczyzn? Z kolei w filmie "No Sex" wypowiadają się osoby, które nie uprawiają seksu w ogóle. Czy jedna z ich podstawowych potrzeb pozostaje niezaspokojona? Natomiast "Historia szminki" pokazuje, jak ten mały przedmiot o fallicznym kształcie stał się potężną bronią w rękach i kobiet, i mężczyzn. W dokumencie młodzi influencerzy tłumaczą, jaki związek ma szminka z najważniejszymi tematami współczesności, takimi jak feminizm, kwestie płci czy ekologia.

"No Sex": Abstynencja seksualna we współczesnym społeczeństwie

Seks zajmuje współczesnych ludzi - przede wszystkim w ich myślach. Ludzie spędzają znacznie więcej czasu na myśleniu o seksie niż na jego uprawianiu. Wszechobecność tego tematu sprawia, że człowiek nieustannie wystawia siebie i innych na próbę. Nawet ci, którzy decydują się go unikać, muszą przyznać, że seks ma znaczenie egzystencjalne.

Podczas wymiany zdań z osobami żyjącymi w celibacie można wiele zrozumieć na temat znaczenia seksu dla obrazu samego siebie i zyskać nową perspektywę na współczesne społeczeństwo. Wiele osób czuje się zmuszonych do regularnych stosunków seksualnych. Rzekomo wyzwolone ciało jest w rzeczywistości poddane nowym dyktatom. Jak często, jak regularnie, jak długo? Ultra-liberalne podejście do seksualności paradoksalnie czyni ludzi mniej wolnymi.

Czy wyrzeczenie się miłości fizycznej można rozumieć jako akt emancypacyjny w społeczeństwie, w którym w ciągu kilku dekad doszło do radykalnej zmiany paradygmatu? Bo o ile jeszcze niedawno seks pozamałżeński był zakazany, o tyle teraz rozpustne życie miłosne zostało niejako podniesione do rangi obywatelskiego obowiązku. Każdy, kto nie podąża za głównym nurtem, automatycznie staje się outsiderem.

Czy współczesny świat podlega tyranii, w której rządzi orgazm? Abstynenci seksualni dochodzą do porozumienia z samymi sobą i zadają sobie pytanie o swoją rolę w społeczeństwie. Siedmiu mężczyzn i siedem kobiet otwarcie mówi o swoich powodach i o tym, jak to jest żyć bez seksu .

"Pussy, Pleasure, Power": Kobiece pożądanie w popkulturze

Kobiece pożądanie i seksualność są celebrowane jak nigdy dotąd w popkulturze. Podczas gdy kiedyś artystki były reklamowane głównie przez mężczyzn jako seksowne obiekty pożądania, dziś same pokazują swe ciała i seksualność w sposób jawny i z upodobaniem. Gwiazdy pop, takie jak Rihanna, śpiewają bardziej o seksie niż o miłości, wnosząc do tego feministyczne przesłanie. Cardi B, Liza Monet i Megan Thee Stallion tańczą, rapują i śpiewają przeciwko społecznemu pasowi cnoty.

Kobiece pożądanie przeszło długą drogę w historii popu. Pierwsze prowokacyjne jęki Jane Birkin, skandaliczne masturbacje Madonny czy ekstatyczny "Love To Love You Baby" Donny Summer podkręciły wówczas społeczną atmosferę. Teraz pojawiają się inne pytania: jakie przesłanie mają klipy i słowa utworów? Czy dominuje akceptacja ciała i porzucenie tabu? Niezależność i wyzwolenie? A może artystki wpadają w pułapkę powielania starych, męskich fantazji? Czy wizerunek kobiety afirmującej pożądanie wyzwala ją czy prowadzi do nowych ograniczeń?

"Historia szminki": Symbol władzy i buntu

Szminka istnieje od zarania dziejów i często była symbolem władzy i buntu. Królowe, polityczki, robotnice, aktorki, gejsze, drag-queens, gwiazdy rocka, amatorzy i fani z całego świata przywłaszczyli sobie ten seksualny artefakt. Szminka jest wszechstronnym, łatwym w użyciu i przystępnym cenowo przedmiotem codziennego użytku, integralną częścią kobiecości, a ostatecznie także i męskości, i odzwierciedla rozwój społeczeństw na przestrzeni wieków.

Dokument "Historia szminki" śledzi historię szminki od czasów jej powstania aż do współczesności, mieszając archiwa, animacje, wywiady, TikToki i inne selfies.

