Wielkie piękno na dużym ekranie i najbardziej relaksujący film, jaki zobaczycie w tym roku! Niezwykłe kinowe doświadczenie, epicka, fascynująca i kojąca duszę opowieść o niedostępnym dla ludzkiego oka, magicznym miejscu, którego tajemnic strzeże panująca tam prawdziwa bogini - śnieżna pantera.



Twórcami tej opowieści, obfitującej w zapierające dech, dziewicze krajobrazy i zjawiskowe ujęcia jest wielokrotnie nagradzany, wybitny fotograf, Vincent Munier, i utalentowana dokumentalistka Marie Amiguet. Za ścieżkę dźwiękową do filmu odpowiadają Nick Cave i Warren Elli s, który zdradził kulisy ich pracy nad muzyką.



Reklama

Wideo „Duch śniegów” z muzyką Nicka Cave'a; zwiastun PL; najbardziej relaksujący film tego roku!

Nick Cave i Warren Ellis napisali muzykę do filmu "Duch śniegów"

"W sercu tego filmu jest coś, co cię wciąga. Postanowiłem więc zrobić wszystko, by skomponować do niego oryginalną muzykę. Zarezerwowałem pięć dni i zapytałem Nicka, czy mógłby przyjść tylko na jeden dzień, żeby napisać piosenkę przewodnią i pograć na pianinie. Obejrzał film i został przez cztery dni. To jeden z najpiękniejszych filmów, nad jakimi kiedykolwiek pracowaliśmy i jedno z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu. Gwiazdami są zwierzęta w całej swojej dzikiej chwale, w odsłonie, w jakiej jeszcze ich nie widzieliśmy. Człowiekowi pozostaje pełne szacunku zdumienie" - powiedział Ellis.



Film "Duch śniegów" miał swoją światową premierę podczas zeszłorocznego festiwalu w Cannes i znalazł się na długiej liście kandydatów do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny.



Zobacz również:

W latach 90. była wielką gwiazdą. Powróci na szczyt?

Jego nagie zdjęcia obiegły świat. Skandal ciągnął się latami!

Kto zagra nowego Bonda? Jest siedmiu kandydatów!