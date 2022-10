"Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina": Mroczne tajemnice małżeństwa

"Morderstwo po amerykańsku: Zwyczajna rodzina" to brytyjski film dokumentalny z 2020 roku w reżyserii Jenny Popplewell. Produkcja skupia się na sprawie morderstwa rodziny Watts z 2018 roku.

W sierpniu 2018 roku ciężarna 34-letnia Shanann Watts i jej dwie córki, 3-letnia Celeste i 4-letnia Bella zaginęły. Początkowo okoliczności nie były znane, a do poszukiwań włączyło się na FBI. Zaginięcie zgłosiła przyjaciółka Shanann. Mąż zaginionej, Chris nalegał by tego nie robić. Okazuje się, że miał ku temu powód. Na jaw wychodzą mroczne tajemnice ich pozornie szczęśliwego małżeństwa, a także dochodzi do rozwiązania zagadki zniknięcia matki z dziećmi.

W filmie dokumentalnym można zobaczyć oryginalne materiały archiwalne. Produkcja zyskała uznanie krytyków w serwisie "Rotten Tomatoes", zyskują 86% pozytywnych ocen.

"Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego": Ostatnie rozmowy brutalnego mordercy

Dokument Netfliksa "Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego" prezentuje niepublikowane wcześniej wywiady z tytułowym seryjnym mordercą.

Ted Bundy zapisał się na kartach historii jako jeden z najbardziej przerażających seryjnych morderców. Zabijał młode kobiety w latach 1974–1978. Używając swojego wdzięku, podrywał je, a następnie brutalnie mordował. Często wykorzystywał je seksualnie, dopuszczał się nekrofilii. Został skazany na śmierć i stracony na krześle elektrycznym.

4-odcinkowy miniserial przedstawia rozmowy z Bundym podczas jego odsiadki w celi śmierci.

"Król tygrysów": Wielki hit Netfliksa

Pierwszy sezon "Króla tygrysów" był dużym sukcesem Netfliksa. W jego popularności pomogła pandemia COVID-19 i ogólnoświatowy lockdown. Zamknięci w domach widzowie rzucili się na serial, o którym z dnia na dzień było coraz głośniej.

Opowiedział on historię tytułowego Króla tygrysów, który zlecił morderstwo Carole Baskin - działaczki psującej mu świetnie prosperujący biznes, jakim było prywatne zoo. Niespodziewanie dla samej Baskin, "Król tygrysów" przedstawił ją w złym świetle i to o niej mówiono po serialu najgłośniej.

Wszystko za sprawą zniknięcia jej pierwszego męża, Dona Lewisa. Pojawiły się teorie, że Baskin rzuciła go na pożarcie tygrysom.

"Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę": Internetowe śledztwo

"Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę" okazał się wielkim hitem platformy streamingowej w 2019 roku. Miniserial skupia się na sprawie kanadyjskiego mordercy - Luki Magnotty.

Społeczność internetowa wpadła w szał po tym jak Magnotta anonimowo wrzucił do sieci filmik, na którym zabija dwa koty. Produkcja przedstawia śledztwo "internetowych detektywów", którzy postanawiają wytropić mężczyznę i oddać go w ręce policji. Szybko okazuje się, że Magnotta dopuścił się brutalnej zbrodni, którą nagrał kamerą.

"The Confession Killer": Przyznał się do ponad 600 morderstw

"The Confession Killer" to miniserial dokumentalny wyreżyserowany przez Roberta Kennera i Taki Oldhama. Fabuła skupia się na sprawie Henry'ego Lee Lucasa z 1983 roku, który przyznał się do ponad 600 morderstw w Stanach Zjednoczonych. 5-odcinkowy dokument analizuje ile było prawdy w jego zeznaniach.

W produkcji przedstawiono nagrania archiwalne z zeznań Henry'ego Lee Lucasa. W latach 80. jego słowa wywołały prawdziwą burzę w mediach, a opinia publiczna zaczęła kwestionować wiarygodność mordercy.

